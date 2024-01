Maryfer Centeno analiza los sentimientos que tiene Paola Suárez por su prometido; esto dijo

(Tiktok)

Paola Suárez reapareció en sus redes sociales el pasado 12 de enero para platicar un poco con sus seguidores sobre cómo se sentía tras presuntamente haber sido golpeada por su prometido y tener que ser internada en un hospital.

Te puede interesar: Maryfer Centeno analiza a novio de Paola Suárez: “No se ve ni tantito preocupado por ella”

Este mensaje fue analizado por la grafóloga Maryfer Centeno, quien habló sobre la gesticulación y discurso de la influencer.

Qué dijo Paola Suárez en su reaparición

Tras salir de la clínica, la integrante de Las Perdidas subió algunas historias a su cuenta de Instagram en donde mostró que ya estaba fuera de la clínica y detalló que no quería dar detalles sobre cómo sucedieron los hechos.

Te puede interesar: Wendy Guevara se comprometió a pagar los gastos médicos de Paola Suárez tras ser hospitalizada

De lo que sí hizo alusión fue a su estado de ánimo y resaltó lo afectada que se sentía tras haber pasado por todo.

Wendy Guevara reveló que vio un video del incidente. (paolitasuarez28)

“Me siento mal porque yo a esa persona la quería mucho, yo la quiero. No me escuchan mis amigas sino ya me estuvieran regañando, pero el amor no se termina de un día para otro”, dijo y agregó:

“Esta persona siempre ha sido un poco agresiva. Me siento con miedo y a la vez me siento preocupada de lo que va a pasar. Creanme que hasta me siento pendej* o estúpid* porque no quiero que le pase nada a él. Tanto es mi cariño, que no sé. Yo siempre se lo dije a él: “Yo te quiero mucho, no te quiero perder, hay que llevarla bien”.

Maryfer Centeno habla al respecto

Desde su cuenta de TikTok, Maryfer Centeno hizo un breve análisis a Paola Suárez y remarcó que la mujer está pasando por serias situaciones emocionales.

Te puede interesar: Paola Suárez está hospitalizada: esto se sabe sobre la salud de una de Las Perdidas

“(Está) triste y abrumada, quiero que veas como está el entrecejo que representan tensión. Esta línea es enojo, la mirada es absolutamente triste”, comentó en primera instancia.

Wendy Guevara informó que su amiga está hospitalizada debido a la salvaje golpiza que recibió por parte de su novio. Instagram/@

Respecto a cómo se sentía Paola por su prometido, la grafóloga le mandó un contundente mensaje.

“Ella sigue diciendo que lo quiere mucho, luego se autocensura y corrige. Ver hacia abajo no es indicador de mentira, sino de vergüenza. Pero una persona que te hace eso no te quiere”, dijo y agregó:

“Su incosciente es que dice que lo quiere, se da cuenta de lo que está diciendo y se muerde los labios. A mí me impresiona esto porque es una persona que está muy triste, la está pasando muy mal. Ve lo que refleja, refleja dolor, angustia, a nadie se le desea algo así”.

La experta en análisis corporal aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a su comunidad y a la influencer.

“Es muy importante decir que quien te ama, te cuida, te respeta y te protege, para que tú tengas una relación de pareja lo más saludable posible, tienes que estar bien. Le deseamos lo mejor y qué valiente que sale a hablar”.