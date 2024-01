Lorenzo Córdova choca en redes con Jorge Álvarez Máynez: “Yo hablo de frente”

En redes sociales, el precandidato de Movimiento Ciudadano entabló una pelea con el expresidente del INE Crédito: cuartoscuro

Durante la tarde de este viernes 12 de enero, el ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello atrajo la atención del precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano (MC) Jorge Álvarez Máynez debido a que el primero mencionado respondió a presuntas acusaciones en su contra hechas por el emecista.

El ex titular del órgano electoral compartió en la red social X -antes llamada Twitter- una publicación hecha por el portal Político en el cual aseguró, estaban las declaraciones del ex coordinador de campaña de Samuel García Sepúlveda afirmando que éste asesoraba a partidos políticos a modo de “torcer” la ley, lo que fue motivo para que Córdova Vianello desmintiera tales acusaciones y por ende, arremetiera en contra del diputado.

“En caso que se refiera a mi, simplemente aclaro que nunca he asesorado ni asesoro a ninguna candidatura o partido. Punto”, escribió.

El ex consejero y ex presidente del INE se defendió de las acusaciones (Cuartoscuro)

Álvarez Máynez no se quedó callado

Tras las declaraciones del ex presidente del INE, el aspirante a suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intentó aclarar sus dichos explicando que en el pasado ya había dejado claro que por ex presidente del órgano electoral no se refería a Lorenzo Córdova; no obstante, insistió en no dar el nombre del presunto asesor de los partidos para violar la ley.

“Lorenzo: Me conoces hace muchos años. Inmediatamente, hace más de 2 días, aclaré que no me refería a ti. Te dejo el tweet acá”, justificó.

El mensaje en cuestión y el cual fue publicado el pasado 10 de enero solo responde a un tuit escrito por Álvaro delgado quien publicó en la plataforma Sin Embargo que el expresidente del INE se había encargado de asesorar al equipo de Xóchitl Gálvez Ruíz, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México para hacer trampas. “No le da pena brincarse a asesorar al Frente de cómo torcer la ley”, lo parafraseó, derivando en que el emecista aclarara que “No me refería a él” pero ocultando el nombre de tal persona.

El nuevo precandidato a la presidencia aclaró a quién hacía referencia (Cuartoscuro)

Sin embargo, a modo de esclarecer los hechos a Lorenzo Córdova, el precandidato del partido naranja optó por denunciar de manera abierta a Luis Carlos Ugalde de ser la persona que estaba detrás de estas trampas que han llamado la atención en las plataformas digitales.

“Yo hablo de frente y no es la primera vez que señalo que Luis Carlos Ugalde cobra y trabaja para el PRIAN. Tengo evidencia2, remató.

¿Quién es Luis Carlos Ugalde?

Luis Carlos Ugalde, la persona que ventiló este día el precandidato de Movimiento Ciudadano y aun diputado, fue presidente del INE del 2003 al 2007 y tras dejar de presidir el mismo, llamó la atención por haber fundado Integralia Consultores en el año de 2009, empresa que afirma tener como principal objetivo " reclutar consultores de alta calidad profesional, y dirigir proyectos”.

Jorge Álvarez Máynez acusó a Luis Carlos Ugalde de ayudar al equipo de Xóchitl Gálvez a hacer trampa (Foto: Facebook@luis.c.ugalde)

Por el momento, el también ex integrante del Senado y egresado de la carrera de Economía por el ITAM, no ha dado su postura. Del mismo modo, Movimiento Ciudadano no ha dado su respaldo en esta nueva disputa que atrae la atención de usuarios de las plataformas sociales.

No es su primera polémica

Un día antes de esta pelea en redes sociales, el nuevo precandidato a la presidencia de la República llamó la atención de las autoridades debido a que en el marco de su registro oficial declaró que México tiene todos los recursos necesarios para implementar un modelo de seguridad similar al que el Gobierno de El Salvador había puesto en marcha a modo de eliminar las pandillas de las calles.

El precandidato de Movimiento Ciudadano destacó que en México es posible apostar por medidas similares Crédito: X @LuisMendezPosmo

Las declaraciones del diputado fueron motivo para dividir opiniones pues mientras hubo algunos que celebraron su postura, otros destacaron que se trataba de una manera inhumana de tratar a las personas que forman parte del sistema penitenciario. Al momento, el precandidato no se ha pronunciado al respecto.