Filtran audios de Paola Suárez hablando de su prometido: “Vino a mi casa a decirme de cosas”

Paola con mucha tristeza dijo estar dolida con lo que pasó con su exprometido. (Captura de pantalla)

Paola Suárez reapareció recientemente en sus redes sociales, después de que apareciera en días anteriores con serias lesiones en todo su cuerpo por supuesta violencia física que sufrió por parte de su prometido José de Jesús. Ahora, unos audios fueron filtrados en donde la integrante de las Perdidas habla al respecto.

Fue durante el programa Chismorreo donde se dieron a conocer estos archivos que corresponden a una aparente llamada telefónica entre la influencer y otra persona. Cabe señalar que no se tiene conocimiento de cuándo sucedió esta plática.

Qué dicen los audios filtrados de Paola Suárez

De acuerdo con lo que se alcanza a escuchar, Paolita habría comentado que se contactó con su prometido.

La influencer fue golpeada por su novio Credito:IG@paolitasuarez28

“Yo ahorita le acabo de mandar un mensaje a Jesús, que ya no me moleste porque si me molesta lo voy a demandar. Si me llega a hacer algo, lo voy a meter al bote y me vale ve*** que se meta, que se meta su papá o se meta su mamá”, dijo de forma consistente.

Asimismo, se escucha mencionar a la creadora de contenido que el sujeto ya había sido advertido de no buscarla presencialmente.

“Él fue a decirme cosas a mi casa, los de mi seguridad le dijeron: ‘No te queremos aquí cerca porque te vas a meter en un pedo’. Me empezó a decir: ‘Es que yo ando con los que me venden’”, comentó.

Paola Suárez fue golpeada por su novio a horas de haberse comprometido (Instagram/@paolitasuarez28)

La influencer mencionó que no se sentía espantada por la situación y que estaba dispuesta a llegar a las últimas instancias legales en caso de ser necesario.

“Tampoco soy una niña de brazos cruzados para dejarte. Tengo dinero, tengo abogados, tengo lo que tu quieras para defenderme y si es necesario, te finco dos tres pinche* cosas para que te metan a al put* bote, porque créeme que vas a estar mejor adentro que afuera”, se le escucha decir.