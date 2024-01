¿A qué le supo? Influencer hace un pay con Kosako y usuarios lo critican: “Parece moho”

(Captura de pantalla/Tiktok

Un influencer causó revuelo en redes sociales tras preparar un pay horneado con Kosako, el cual es una bebida alcohólica popular en México compuesta de vodka con refresco de mora azul.

Los usuarios en quedaron consternados por la situación y viralizaron la extraña idea de este joven que suele causar mucha polémica.

Cómo hizo el pay con kosako

Fue el creador de contenido conocido como Jihu (@jihuhbic) quien suele hacer recetas poco apetitosas, quien desde su cuenta subió un controvesial clip.

“El día de hoy sus plegarias han sido escuchadas y vamos a probar el pay de Kosako, esto es como yo: no nos disgusta, pero despúes de tres shots en la peda te lo echas”, dijo en primera instancia.

(Captura de pantalla/Tiktok

El joven tomó una base de pay tradicional ya preparada y en el espacio donde se suele colocar el relleno, él vertió la bebida alcohólica. Asimismo, le añadió más azúcar, cuatro cucharadas de harina y le colocó mantequilla en la parte superior. Metió su creación al horno durante una hora y posteriormente se dispuso a probarlo.

“De olor, casi no tiene, pero sí siento el olor a Kosako y galleta (...)cortamos. Miren, la consistencia se hacen como todo. No me preocupa el alcohol, porque se evapora, pero sí el sabor”, detalló.

Sorprendentemente, tras probarlo, el influencer se mostró contento y aseguró que sí tenía un buen sabor.

(Captura de pantalla/Tiktok

“No sé como decirles, pero sabe a pay de mora azul, es el más dulce de todos. Es el mejor que hemos probado”, dijo.

Usuarios lo critican

El clip se viralizó rápidamente y los internautas no tardaron en criticar la creación de Jihu, incluso, señalaron que se veía como si estuviera descompuesto.

“Ese pay es de moho”. “Justo pensé que se te había hechado a perder el pay de sprite”. “Pensé que estaba echado a perder”. “Qué asco, lo quiero probar”. “Efectivamente parece pay con hongo,pero muy bonito”, son algunas de las reacciones que aparecieron.