Entre lágrimas, Kimberly La Más Preciosa pidió comprensión para novio de Paola Suárez: “No juzguen al chico”

Kimberly Irene pidió no anticipar juicios en el escabroso caso (Foto: Instagram)

La influencer Kimberly La Más Preciosa se solidarizó con Paola Suárez, tras la agresión que sufrió su gran amiga. La conocida creadora de contenido e integrante de “Las Perdidas” emitió un emotivo mensaje a través de su canal de YouTube en respuesta a la agresión sufrida por su amiga y compañera, quien fue víctima de una violencia física por parte de su expareja José de Jesús.

En su intervención, que resonó en diversas plataformas digitales, Kimberly mostró su preocupación y apoyo a Suárez, destacando su deseo de que se recupere prontamente.

La mujer trans, visiblemente afectada y entre lágrimas, se encontraba en un vehículo acompañada por su esposo Óscar Barajas, al momento de grabar el video donde abordó la situación de Suárez, enfatizando el impacto emocional que tuvo ver a su amiga herida.

“Yo quiero hacerme la fuerte, pero no puedo”, expresó la influencer, añadiendo su disposición para colaborar con lo necesario en el proceso de recuperación de Paola. “Sí me duele verla así. Si ella la regó, no me importa, lo que me importa es que se salve su ojo, que salga bien de su nariz, hermanas”, dijo en relación al supuesto consumo de sustancias que habría propiciado la tragedia, según lo declaró el propio José de Jesús.

La influencer pidió no hacer juicios Crédito: YouTube@Kimberly Irene

“Yo quisiera estar ahorita ahí con Paola. Yo sé que va a estar bien, mañana va a amanecer mejor... No sé lo que le diga el doctor, pero ayudémonos a hacer una oración. Yo la miré muy mal, comadres”, se sinceró la estrella de internet.

Asimismo, Kimberly La Más Preciosa instó a su público a no emitir juicios precipitados ni hacia Paola Suárez ni hacia José de Jesús, confiando en que se esclarecerán los hechos.

La influencer fue visitada por agentes del Ministerio Público. Crédito: paolitasuarez28 (Instagram)

“No hay que justificar ni a uno ni a otro. Solamente ellos saben lo que pasaron y nadie es bueno para señalar. Creo que ya todo el tema es de ella, pero ahorita no juzguen a Paola, no juzguen al chico porque ahorita no sabemos el tema. Cada quien va a dar su testimonio pero tarde o temprano la verdad sale a la luz. Les pido que hagamos una oración, por lo de su ojo que está muy delicado. La verdad sí me duele ver a Paola en una cama de un hospital”, expresó con lágrimas en los ojos, pidiendo empatía y paciencia a sus seguidores.

Así mismo la nacida en León, Guanajuato, reiteró su total apoyo a Suárez, señalando que estará presente para ayudar en todo lo que su amiga necesite para superar este difícil momento. “En este caso Paola, lo que ocupe para su operación, para que salga yo estoy para apoyarla como lo dijo Wendy y la Gorda”, declaró.

Paola Suárez señaló que podría perder el ojo después de las agresiones que sufrió por parte de Jesús. Instagram/@paolitasuarez28

Se conoce que agentes del Ministerio Público de León, Guanajuato, acudieron hasta la sala del hospital donde se encuentra Paolita Suárez, para que rindiera su declaración y emitiera su denuncia contra su exprometido. Algunas versiones destacan que el joven podría ser juzgado por intento de transfeminicidio.