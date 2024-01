Conductoras de Televisa y TV Azteca se unen para denunciar hackeos de WhatsApp: “Te piden un código”

Las conductoras estuvieron a punto de perder sus cuentas de WhatsApp. Crédito: IG: @andrelegarreta / @linetpuente

En medio del escándalo por las acusaciones que Anette Cuburu lanzó en su contra, Andrea Legarreta reapareció en sus redes sociales para denunciar un intento hackeo de su cuenta de WhatsApp. La conductora no sólo expuso el supuesto modus operandi, también dio a conocer que su hermano, Andrea Rodríguez, Martha Figueroa y Linet Puente pasaron por situaciones similares.

Tras despedir el programa ‘Hoy’ del 11 de enero, la presentadora de televisión publicó un video en sus historias de Instagram para contar cómo un sujeto que se hizo pasar por repartidor la llamó por teléfono para entregarle un paquete, pero en realidad era un intento de hackeo de su cuenta de WhatsApp.

“Un tipo disque de paquetería me dijo que me querían entregar un paquete; lo peor del caso es que sí había pedido un paquete. Me pidió que checara mi mail para ver si tenía un código que me enviaron. Le dije que no me había llegado nada, me preguntó si mi número recibía WhatsApp y le dije que sí”, comenzó.

En ese momento, Andrea Legarreta recibió un supuesto código de verificación para poder recibir su paquete y sin pensarlo dos veces se lo dictó al ‘repartidor’. Inmediatamente después, la conductora tuvo un mal presentimiento y colgó la llamada.

“Chequé y mi WhatsApp se estaba como reiniciando, vuelvo a pedir el código de verificación (de la cuenta) y de esa manera fue que la recuperé. Tengan cuidado porque hay muchos pillos”, recomendó.

Eso no fue todo, en otra historia de Instagram dio a conocer que uno de sus hermanos, la productora de ‘Hoy’, su compañera Martha Figueroa y Linet Puente también había sufrido intento de hackeos.

Line Puente sugiere verificación de dos pasos en WhatsApp

La advertencia de Andrea Legarreta se viralizó en redes sociales y pronto llegó a Linet Puente, quien decidió contar una experiencia similar que le ocurrió hace unos días y por la cuál también estuvo a punto de perder su cuenta.

“Me hablan y me dicen: ‘Tenemos un paquete de Amazon que entregarte pero necesitamos el código que te va a llegar en este momento’. Y claro, como hay paquetes que sí te piden código, pero ese es un mail que manda Amazon, pues te agarran en la pendej*”, comenzó.

En cuanto la colaboradora de Ventaneando abrió el mensaje que recibió, su cuenta se cerró y lanzó la siguiente leyenda: “Tu número ya no está registrado en WhatsApp”.

Fue en ese momento cuando Linet Puente comprendió que estaban intentando hackear su cuenta, colgó la llamada y, al igual que Andrea Legarreta, pudo recuperar todo gracias a la verificación de dos pasos.