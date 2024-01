Wendy Guevara pide ignorar a gente que solicita donaciones a nombre de Paola Suárez: “Para eso estamos las amigas”

Paola Suárez fue ingresada a una clínica médica en León, Guanajuato, donde su estado de salud sigue siendo delicado. Crédito: @soywendyguevaraoficial, X

La mañana del 10 de enero, la influencer Paola Suárez fue hospitalizada de emergencia en León, Guanajuato. Su ingreso a una clínica se dio horas después de que la integrante de Las Perdidas anunció en redes sociales su compromiso con su novio, José de Jesús ‘N’, principal sospechoso de causar las lesiones de la creadora de contenido.

Tras confirmarse la noticia, Wendy Guevara hizo una transmisión en vivo donde habló de las lesiones de su amiga. La ganadora de La Casa de los Famosos México explicó que tenías dudas sobre hacer el live; sin embargo, consideró que era importante hacerlo para pedir justicia para su ‘hermana’: “Nosotros no queríamos decir nada, pero cuando la vi, dije, eso es algo que no se puede ocultar y ya basta, tiene que denunciar”.

Con Paola Suárez a un lado, convaleciente en la cama del nosocomio, Wendy Guevara explicó que el incidente entre la influencer y su prometido surgió por un intento de robo. De acuerdo con ella, luego de una intensa discusión, el joven identificado como José de Jesús ‘N’ tomó dinero en efectivo y encerró a Paola:

“Hay unos videos donde Paola se avienta del segundo piso para alcanzar a la pesona que llevaba un dinero. Y él cierra la puerta y deja a Paola encerrada, agarra la moto y se le cae. Entonces ella se tuvo que aventar a la caja de su camioneta que la pone en la cochera. Paola se avienta a la camioneta y luego se para y cae luego al suelo. Corre atrás de él y el dinero si lo recuperó”.

La influencer estuvo con su amiga de Las Perdidas en el hospital Crédito: YT/@soywendyguevara1113

En un segundo video transmitido por Wendy, su amiga Salma expresa que previo a lanzarse del segundo piso, el prometido de Paola se puso violento con ella: “También intentó agredirla con un cuchillo y ella metió las manos y trae las manos cortadas. Ella lo va a contar. Ahorita quiso hacerlo público”.

Wendy Guevara se hará cargo de gastos hospitalarios; pide no hacer donaciones

Wendy Guevara fue una de las primeras personas que auxilió a Paola Suárez y se mantuvo con ella en el hospital, donde fungió como vocera de ‘La Patas’, como es apodada cariñosamente la influencer. La agresión a la creadora de contenido se viralizó en redes sociales, donde comenzaron a surgir videos de personas que solicitaban donaciones para cubrir sus gastos médicos.

Sin mencionar si las personas que solicitaban dinero eran cercanas a Paola, Wendy Guevara le comunicó a sus fans que ella y su amiga Evelin, se harían cargo de los gastos hospitalarios: “Nosotros no vamos a pedir dinero para Paola, ni vamos a poner su cuenta, ni nada. Nosotras vamos a apoyar y nosotras tenemos que juntarnos entre nosotras, para eso estamos las amigas. Yo le ayudo a mi hermana con lo que ella quiera... Es lo que me dijo la Evelin: ‘no, mejor entre nosotras ponemos de 10 mil cada una’”, dijo.

La influencer explicó en redes sociales que ella y Evelin se harán cargo de los gastos hospitalarios de Paola Suárez Crédito: @katxoss, X

Aunque la influencer no profundizó si, además de ser una muestra de solidaridad, la medida obedecía a prevenir posibles fraudes, su acción fue celebrada en X, donde internautas destacaron que Wendy es una amiga que estaba en las buenas y en las malas.

El novio de la influencer Paola Suárez dio su versión de los hechos sobre el hecho que mandó al hospital a la integrante de "Las Perdidas". (X/@escandalamx)

Prometido de Paola Suárez niega haberla golpeado

Mediante un video que circuló en redes sociales, José de Jesús ‘N’, negó haber robado y agredido a Paola Suárez y adelantó que la denunciaría: “Los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó, a lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara. Porque yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé no es cierto, porque yo ya estaba afuera”.

El joven, quien se encontraba en las inmediaciones de un ministerio público, acusó a la influencer de amenazarlo de muerte: “Temo por mi seguridad y la de mi familia por sus amenazas que me mandan decir. Ella me amenazó porque me dijo que tenía el suficiente dinero para mandarme a matar”.