Sheinbaum se suma a las burlas contra el PRIAN y su pactos en Coahuila

(Cuartoscuro)

La coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció al reciente escándalo protagonizado por las dirigencias de los partidos opositores, quienes recientemente evidenciaron los acuerdos pactados para asegurar la candidatura en los pasados comicios locales en el estado de Coahuila.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México no dejó pasar la oportunidad para ironizar con la exposición que hizo el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marco Cortés Mendoza, quien, de una forma “cínica” reveló los acuerdos celebrados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en donde se hacían efectivas las cuotas políticas de ambas fuerzas en un proceso democrático.

La precandidata única de Morena calificó de “impresionante” que los opositores se repartan las candidaturas sin evaluar a las personas que representarán a su partido y simpatizantes, así como una serie de irregulares que evidencian la forma en que buscan mantenerse en el poder.

La morenista ironizó con los acuerdos de la oposición Crédito: @politicomx

“Lo que me dio risa fue, no risa, es una tragedia; las oficinas recaudadoras. ¿Para qué quieren una oficina recaudadora? Eso si es un escándalo. Pero lo más increíble es que ellos lo hacen público, que no se cumplieron los acuerdos”, indicó la ex mandataria.

Aunado a esto comparó al Movimiento de la Cuarta Transformación que representa, asegurando que en él “siempre van a responder por los intereses del pueblo de México” y a la lucha contra la corrupción y el uso de recursos públicos mal habidos.

Estas críticas se suman a los señalamientos del presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, quien no tardó en pronunciarse ante el escándalo de la oposición. Fue a través de redes sociales que el líder guinda acusó que el PRIAN hace “tanzas” en los procesos democráticos y pese a ello, lo hacen público.

El morenista destacó que tanto el PAN como el PRI son partidos “ambiciosos y vulgares”, que solo buscan los cargos sin pensar en el electorado, pactos sin vergüenza para seguir con las malas prácticas políticas.

Foto: Cuartoscuro

“Cuando reparten mal el botín, hay motín. El cinicazo de Markito nos regala una joya de sus tranzas con Alito y nos revela la visión que tienen en la oposición sobre las instituciones públicas: un botín que se reparten para seguir robando y saqueando. Nunca van a entender que el poder es para servir al pueblo, no para servirse de él. El pleito en el PRIAN no es por diferencias en un proyecto de país, es entre ambiciosos vulgares que se pelean hasta el último cargo. ¿Qué pensarán los militantes de estos partidos por la “altura de miras” de sus dirigentes? No tienen vergüenza.”,publicó en su cuenta de Twitter, antes X.

PRIAN amenaza con desaparecer

El pasado 9 de junio, el presidente de Acción Nacional mostró su descontento con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, quien recién fue electo con la ayuda del PRI y el PAN. Y es que, de acuerdo con el blanquiazul, el mandatario de la entidad no está cumpliendo los acuerdos sostenidos en los comicios locales, donde fue aceptado como candidato bajo ciertas peticiones.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés denunció que no hubo cumplimiento en Coahuila; políticos rechazan repartición de cargos Crédito: X @MarkoCortes

A través de redes sociales, Cortés Mendoza reveló las firmas de Alejandro Cárdenas, líder del PRI, el actual gobernador Coahuila, entre otros, señalando que, en un acto de transparencia, mostraba las pautas que celebraron y que están en riesgo de desaparecer por parte del tricolor.

“Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez mienta con tal facilidad; quién miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho. El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral. Es muy sabido que Acción Nacional sacrificó una parte de su votación por no postular a un candidato a la gubernatura”, indicó.