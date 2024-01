Ex colaborador de Hoy asegura que Andrea Legarreta maltrató a Andrea Escalona cuando entró al programa: “Le sufrió”

Escalona ingresó a Hoy en 2018, bajo la producción de su mamá, la fallecida Magda Rodríguez (Foto: Instagram)

Josh Torres, ex colaborador del programa Hoy, ha reafirmado recientemente las acusaciones de Anette Cuburu contra la conductora Andrea Legarreta, catalogándola de “señora pésima” y confirmando que hace más de una década, durante una emisión del programa en Tepic, Nayarit, la conductora tuvo un trato desfavorable tanto con él como con otros miembros de la producción del evento.

Estas declaraciones se suman a las previas emitidas por Cuburu, quien declaró que Legarreta le hizo “la vida difícil” en su paso por el matutino.

Las tensiones en el programa Hoy se han intensificado con los testimonios de Torres, quien trabajó para una empresa vinculada al gobierno de Nayarit, encargado de la logística para la estancia de las celebridades y la producción de Televisa.

Andrea Legarreta reaccionó a las acusaciones de Anette Cuburu: “Que saque las pruebas” (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

Según relató en una entrevista con el periodista Michelle Rubalcava para su canal de YouTube, Legarreta habría tenido actitudes despectivas, incluso llegando a prohibir que Cuburu se sentara con ella a desayunar.

“Yo traía toda la logística, tenía el peso del gobierno del Estado para que toda la coordinación estuviera perfecta y todavía la señora [Andrea Legarreta] llegaba y me tronaba los dedos”, dijo Torres.

Anette Cuburu revivió su enemistad con Legarreta y aseguró que lo que está viviendo es por lo que le ha hecho a otros Crédito: YouTube Ana María Alvarado

“Me sentí muy mal por lo que hizo, pero vengo a desenmascararla y decir quién es Andrea Legarreta, arrogante, sangrona, payasa y de que trató mal a Anette Cuburu la trató muy mal”.

Por su parte, la entonces productora del matutino de Televisa, Carmen Armendáriz también fue mencionada como parte de la dinámica, alegando que limitaba el protagonismo de Cuburu en el programa y no le quería dar “mucho tiempo a cuadro”.

En contraste a las afirmaciones de Maryfer Centeno, experta en grafología que describió a Legarreta como profesional y cálida, lo cual fue cuestionado por algunos seguidores de la especialista, las palabras de Torres aportan una visión distinta, calificando a Legarreta de “arrogante, sangrona y payasa”, comportamientos que, según Torres, se deben a un ambiente de temor por las posibles represalias laborales que pueda ejercer Legarreta.

Escalona llegó a Hoy en 2018 Crédito: YouTube@elmichtv

Así mismo, Josh presentó una fotografía con la conductora que él interpretó como evidencia del trato despectivo de Legarreta y dijo que no sólo Cuburu, sino también muchas otras personas que han desfilado por el programa han recibido malos tratos por parte de la aún esposa de Erik Rubín, entre ellas Andrea Escalona, quien actualmente y desde 2018 forma parte del equipo de conductores de Hoy.

“Lo que Andrea Legarreta dice y ha dicho en estos últimos años dentro de la producción, eso se hace. E incluso voy a hablar tantito algo más, a Andy Escalona le fue muy mal al inicio del programa Hoy, muy mal. Andrea igual como siempre, a quien llega le hace la vida de cuadritos”, expresó.

Josh Torres se tomó una foto con Andrea Legarreta, a quien acusó de ser “arrogante, sangrona y payasa”. (Captura de pantalla: El Mich Tv, YouTube)

“Tengo muy buenas relaciones dentro de Televisa, amigos y todo, y se llegó el tema a platicar y todo. Primero Andy Escalona le sufrió, yo no sé, pero así como Andye Escalona le sufrió en el programa Hoy, igual muchas lo han hecho por parte de Andrea Legarreta”, añadió Torres, y cuestionó a quienes considera deberían “desenmascarar” a la conductora.

“Yo no sé por qué no hablan, por qué no dicen, de qué tienen miedo, si pierden su trabajo que lo pierdan, hay otras televisoras, hay más cosas que pueden hacer. Deberían de enfrentarla y desenmascararla como yo lo estoy haciendo, yo lo viví con ella, a mí me tronó los dedos”, reiteró.

Las acusaciones de malos tratos y la personalidad de Andrea Legarreta siguen generando división entre la audiencia del programa Hoy, mientras que la mayoría de colaboradores han evitado tomar postura.