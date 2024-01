“Ambiciosos vulgares”: así fue la crítica de Mario Delgado ante la crisis del PRIAN

Mario Delgado habló sobre la alianza PRIAN (Cuartoscuro)

La crisis que enfrenta la alianza del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Institucional (PRI) llegó a oídos de las dirigencias de Morena, quienes no dudaron en pronunciarse para destacar las contradicciones de los opositores.

A través de redes sociales, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, se lanzó contra el PRIAN, luego de que Marko Cortés, presidente nacional del PAN evidenciará un acuerdo que sostuvieron para asegurar las elecciones pasadas en Coahuila. Estos hechos fueron calificados por el morenista como un acto sin vergüenza que confirma los señalamientos.

El presidente guinda llamó cínico al hecho de que estos acuerdos fueran publicados por el propio líder de Acción Nacional. Recordó que en los comicios locales sí hubo un “tranza” para asegurar la victoria y ahora los pactos no se han respetado, por lo que la unión que conforma el Frente Amplio por México se ve amenazada.

Delgado Carrillo destacó que estas prácticas no son algo nuevo entre los opositores, no obstante, apuntó que ninguno de los partidos ha aprendido sobre el poder, por lo que calificó de ambiciosos por mantenerse en él.

“Cuando reparten mal el botín, hay motín. El cinicazo de Markito nos regala una joya de sus tranzas con Alito y nos revela la visión que tienen en la oposición sobre las instituciones públicas: un botín que se reparten para seguir robando y saqueando. Nunca van a entender que el poder es para servir al pueblo, no para servirse de él. El pleito en el #PRIAN no es por diferencias en un proyecto de país, es entre ambiciosos vulgares que se pelean hasta el último cargo. ¿Qué pensarán los militantes de estos partidos por la “altura de miras” de sus dirigentes? No tienen vergüenza”, sostuvo el morenista en su cuenta de Twitter, ahora X.

PRIAN evidencia acuerdos

El conflicto entre los partidos de oposición llegó hasta las redes sociales, donde el líder del PAN no dudó en evidenciar un acuerdo firmado por el ahora gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y el líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cardenas, entre otros, en donde se aceptaba que Acción Nacional cedería la candidatura para afianzar la alianza del Frente Amplio de México.

Y es que Marko Cortés aseguró que el recién gobernador ha estado mintiendo, olvidando el pacto que sostuvo, por lo que hizo un llamado para que “reflexionara” sobre sus posturas .

“Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez mienta con tal facilidad; quién miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho. El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral. Es muy sabido que Acción Nacional sacrificó una parte de su votación por no postular a un candidato a la gubernatura”, indicó.

El líder del PAN presentó los documentos de los acuerdos con el PRI (X/@MarkoCortes)

Evidenciar estos acuerdos fue calificado por el líder del PAN como un hecho de transparencia que fue acordada por ambas partes, indicando que el partido no sucumbirá ante el PRI, a pesar de lo que se debate es la credibilidad en la alianza entre las fuerzas políticas.

“En honor a la verdad y transparencia, generando convicción plena y habiendo informado a la dirigencia nacional del PRI que lo haríamos ante cualquier incumplimiento, anexamos el acuerdo firmado por Manolo Jiménez en el cual no se habla en ninguna parte de algún porcentaje de votación. En el PAN somos serios, sí honramos nuestros compromisos, no pedimos más, pero tampoco aceptamos menos de lo que se comprometieron con nuestra institución”, indicó.