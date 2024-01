Acusan a Sandra Cuevas por usar recursos públicos para propaganda personalizada y así reaccionó

Escándalos de los aspirantes a la CDMX Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue acusada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por hacer promoción a su persona con supuestos recursos públicos.

Te puede interesar: Sandra Cuevas buscará que la alcaldía Cuauhtémoc sea declarada capital de la CDMX

La queja fue interpuesta por Eurípides Flores, representante suplente de Morena ante el órgano electoral, quien acudió a las instalaciones para señalar a la ex aspirante a candidatura capitalina. La noticia fue difundida en redes sociales y con ello, el morenista también expuso la respuesta de la alcaldesa, quien bloqueó al usuario luego de que se diera a conocer la denuncia.

“Interpusimos una queja en mi calidad de Abogado del Obradorismo vs las autoridades de la #Cuauhtémoc por utilizar recursos públicos para propaganda personalizada en beneficio de Sandra Cuevas (quien ya me bloqueó). Ya aprendan: ¡El dinero del Pueblo no se toca”, indicó en su cuenta de X, antes Twitter!

La alcaldesa anunció el Operativo Diamante remasterizado (X/@SandraCuevas_)

De acuerdo al acuse adjuntado por el quejoso este 10 de enero, la edil de Cuauhtémoc es señalada por propaganda personalizada, uso indebido de recurso públicos y violación al principio de neutralidad.

Te puede interesar: Sandra Cuevas “remasteriza” su Operativo Diamante con vehículo RZR de más de 700 mil pesos

Pese a que Sandra Cuevas se bajó de la contienda por competir a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la mandataria aseguró que buscará seguir en la contienda política con la creación de un nuevo partido político, y con ello, por lo que los señalamientos y críticas han continuado.

Sandra Cuevas acusada por propaganda (@euripidesf)

Tunden a Sandra Cuevas por nuevo automóvil

En el marco de su quinto informe de gobierno, la alcaldesa de Cuauhtémoc volvió a ser centro de atención por pasearse por la Ciudad de México en vehículo tipo RZR, que recuerda a un “batimóvil”.

Te puede interesar: Sandra Cuevas presume foto con Adrián Ruvalcaba; “¡Los Reyes Magos haciendo magia desde las 6 de la mañana!”

Este modelo, asociado a terrenos difíciles, forma parte del Operativo Diamante en la capital, y fue presentado como un regalo recibido el 7 de enero, enfatizado por Cuevas como herramienta para sus estrategias de seguridad. Conocida por sus enfrentamientos en conflictos viales anteriores, la edil no perdió la oportunidad de exhibir su adquisición en las calles citadinas, lo cual provocó reacciones diversas en las redes sociales.

El vehículo elegido por Cuevas, un RZR PRO XP según usuarios de redes sociales, tiene un precio de venta que se estima en 739,900 pesos mexicanos. Aunque está diseñado para sortear entornos complejos como montañas y bosques, su aparición urbana sorprende y refuerza la imagen de la alcaldesa de cara a su precandidatura para el Gobierno de la CDMX.

En un tono festivo, Cuevas agradeció a los Reyes Magos por el nuevo miembro de su operativo, lo cual señaló en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter. El uso del RZR en la ciudad resulta inusual, dada la naturaleza todoterreno del vehículo, y no ha pasado inadvertido, acumulando numerosas visualizaciones en internet donde Cuevas aparece conduciéndolo acompañada de escolta policial.

Sandra Cuevas estrena vehículo de lujo para su Operativo Diamante. (Captura de pantalla)

Las características de este tipo de vehículo, comercializado por Polaris, incluyen la capacidad de manejar terrenos altamente demandantes, lo que contrasta con el contexto urbano en el que Cuevas ha decidido utilizarlo. A pesar de las críticas y comentarios irónicos en plataformas como TikTok, la alcaldesa no ha emitido comentarios adicionales sobre el uso particular que le está dando al RZR. Los precios de los distintos modelos de RZR varían entre 679,900 y 839,900 pesos mexicanos, lo que no ha impedido que Cuevas añadiera este vehículo a sus herramientas de trabajo en la delegación que dirige. [Fuente de la información: Información proporcionada por el u