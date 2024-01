Mayela Laguna culpó a Luis Enrique Guzmán y su familia de sus adicciones

Mayela Laguna aseguró que la familia Pinal es la culpable de que ella haya consumido sustancias controladas (Instagram: @luisenriquegp)

En medio de la disputa por la paternidad de Apolo, Mayela Laguna nuevamente arremetió en contra de Luis Enrique Guzmán y toda la familia Pinal por presuntamente haberla inducido a las drogas.

Mayela, en entrevista con Carlos Alberto para su programa de YouTube, señaló que la familia Guzmán Pinal ha intentado arruinar su imagen filtrando audios y exponiendo entrevistas en donde habla de sus adicciones; sin embargo, los acusó de supuestamente ser los causantes de que haya recurrido a las drogas.

Según reveló Laguna, ella comenzó a consumir sustancias ilegales cuando le quitaron a Apolo por varios meses y ella tuvo que pedir apoyo de las autoridades, pues Luis Enrique no le permitía ver al menor.

“Me lo quitaron durante cinco meses, que ahí fue cuando entré a las drogas, entre él y Alejandra, por sus pantalones, por Silvia Pinal, hasta que tuve que ir a la delegación y hasta que tuve que ir a ching**, hasta que luché para que me lo dieran; en ese momento ya me empecé a recuperar”, recordó la expareja de Luis Enrique.

Recalcó que el único motivo por el que cayó en adicciones fue porque pensó que habría perdido a su hijo. “Si yo estuve en drogas y todo fue porque me quitaron a mi hijo”, señaló.

Asimismo, cuando Carlos Alberto le preguntó si ellos la indujeron a las drogas a través del consumo, ella respondió que sí.

“Claro que sí (me indujo), Luis Enrique siempre ha probado drogas, igual que Alejandra, igual que toda esa familia... Ya no voy a hablar de eso”

Cabe recordar que horas antes de que hiciera estas declaraciones, le pidió a Luis Enrique que dejara sus adicciones para que actuara de forma correcta y continuaran con el proceso legal por la paternidad de Apolo.

En ocasiones anteriores también había mencionado el tema, pero, al mismo tiempo, mencionaba que no quería repetirlo ya que no quería exponer a Luis Enrique como él y su familia lo habían hecho con ella. “Sí, es drogadicto, nunca lo había dicho porque yo no me meto en esas cuestiones, yo sí tengo valores, tengo corazón. Esa familia no la tiene, ahora sí ya no me importa.

Luis Enrique Guzmán tendrá que hacerse pruebas de ADN para probar paternidad de Apolo

Tras meses de esta disputa por saber si Apolo verdaderamente no es de la familia de Silvia Pinal, como lo afirmó Luis Enrique en junio de 2023, finalmente un juez ordenó que tanto él como el niño tienen que someterse a una prueba de ADN.

Para comprobar que los análisis de harán como lo requieren las autoridades, Luis Enrique y Apolo tendrán que hacérselos acompañados de peritos. Además, la información que obtenga se tendrá bajo custodia por 10 a 12 días.

Durante ese tiempo, las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para saber si Luis Enrique es el padre del niño o no. A partir de la sentencia que den, el hermano de Alejandra Guzmán tendría que hacerse responsable del menor o, en su caso, retirar tipo de apoyo a Apolo.

Por su parte, Mayela exigirá una disculpa pública de Luis Enrique, pues considera que sólo de esa forma su hijo en un futuro comprenderá que su padre actuó de forma incorrecta y se hizo responsable de sus actos, esto en el caso de que el juez dictamine que el hijo de Silvia Pinal verdaderamente es el padre del menor.

Hasta el momento se desconoce el día exacto en que se realizarán las pruebas.