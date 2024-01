¡Martillazo al América! Tuca Ferretti no se guarda nada y les dice “moleros” a los azulcremas

El Tuca ha declarado que nunca dirigiría al América porque es un equipo Molero Foto: Cuartoscuro

Estamos a unos días de que arranque una nueva edición del campeonato mexicano, no obstante las polémicas están a la orden del día y esta vez le tocó protagonizar una serie de fuertes declaraciones nada más y nada menos que a Ricardo el “Tuca Ferretti” quién despotrico en contra del monarca actual del futbol mexicano.

Estos comentarios se dieron durante el programa de Futbol Picante, dónde el ex estratega brasileño es comentarista y fue a raíz de un debate con su homónimo oriundo de Guatemala pero naturalizado mexicano Álvaro Morales, cuando el ex técnico de Tigres, mencionó que nunca dirigiría al América y lo calificó como un equipo “molero”.

Todo inició por una pregunta, con la que se le preguntó ¿Quién es más grande, América o Chivas? a lo que respondió que Chivas, hasta en la historia reciente es su favorito por lo que Álvaro dijo sarcásticamente debido a que la respuesta de Tuca hizo reír a todos en la mesa: eso usted lo dice porque no ha dirigido a América a lo que Ferretti respondió “Ni lo voy a dirigir, no me interesa, América es un equipo molero para mi” cosa que provocó que Morales cuestionara ¿Cómo va a ser molero? Eso es una falta de respeto para el máximo ganador de Copa, Liga y CONCACAF”, es el más grande.

Tuca protagonizó su primera pelea en ESPN Captura: ESPN

Morales le mencionó que el no ha conocido el ser grande, por lo que Tuca volvió a contestar, no lo conozco, la grandeza la traigo yo, contestación con la término de rematar su polémica declaración y usuarios en redes sociales que son antiamericanistas, han respaldado cada palabra de Tuca y han tachado a Álvaro Morales de ser un provocador. El video ha circulado por diversas redes especialmente en Tik Tok, dónde ha habido un debate y miles de graciosos comentarios.

Los números que respaldan a Ferretti:

Tuca llegó a México como futbolista cuando llegó a Atlas en 1977, era mediocampista y luego fichó con Pumas, club dónde pasó gran parte de su carrera y consiguió grandes hazañas como el campeonato de 1980-1981 y de 1990 y 1991, también jugó en Toluca donde conquistó una Copa México.

(Foto-. Twitter/@10APG)

En sus inicios como entrenador, dirigió a Chivas, lo hizo campeón en 1997, Campeón de Campeones al Toluca en 2003, Pumas en 2009 y su auge como el más ganador de la década con Tigres al conseguir 5 campeonatos con los felinos de Liga, Una Copa y tres Campeón de Campeones. También dirigió a la Selección Mexicana y ganó la Copa de Oro en 2016. Es el único estratega que ha llevado a un club mexicano a la final del Campeonato Mundial de Clubes.