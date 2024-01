Julio Urías no enfrentará cargos por violencia familiar en EEUU; qué pasará con el exjugador de los Dodgers

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles no presentará cargos en contra del beisbolista mexicano Crédito: IG/@juliouriasoficial

Avanzó la investigación que involucra a Julio Urías en el delito de violencia familiar, luego de que el beisbolista fue arrestado en Estados Unidos —en el mes de septiembre de 2023— por agredir a su esposa, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles dio una resolución al lanzador mexicano.

Tras una exhaustiva investigación, la Oficina Fiscal del Condado dio a conocer que no presentarán cargos contra el ex jugador de los Dodgers, es decir que Julio Urías salió librado de ser juzgado por delitos graves por violencia familiar en contra de su esposa.

A pesar de que es la segunda ocasión que se le investiga por este delito en el condado de Los Ángeles, las autoridades norteamericanas determinaron que sus antecedentes no son suficientes para que continúe el proceso, en consecuencia el caso pasará a la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles, según compartió Alden González de ESPN.

Julio Urías no renovó contrato con Los Dodgers para 2024, así que desde finales del 2023 es agente libre (AP Foto/Marcio José Sánchez)

Debido a que no procedió como delito grave, se le enjuiciará como un delito menor y será la Oficina Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles quien determine las sanciones que tendrá que pagar Julio Urías, fue la noche de este 9 de enero que se dictó esta situación para el beisbolista de 27 años.

Según con lo compartido por ESPN, en el documento que se dicta la resolución del mexicano se expresa lo siguiente:

“Ni las lesiones de la víctima, ni los antecedentes penales del acusado justifican la presentación de un delito grave”.

Fue por ello que se le retiró la investigación por delito grave, ya que cuando el caso se dio a conocer, los primeros reportes indicaron que su incurrencia en la situación le provocaría serias consecuencias. Esto provocó que

¿Qué pasará con Julio Urías?

Julio Urías aún no puede volver a la MLB o a cualquier liga de beisbol (AP Foto/Marta Lavandier)

Aunque el pitcher azteca libró enfrentar castigos penales en Estados Unidos, su caso aún no termina, pues tendrá que pagar la sanción que le imponga la Oficina Fiscal, pese a que se le juzgará como delito menor, Julio Urías aún sigue en el proceso legal.

En cuanto a su carrera deportiva, la cual parece haber acabado, aún no puede volver a la MLB pues la liga también realizó una investigación independiente sobre el caso de Urías. Hasta no conocer el dictamen de las autoridades norteamericanas, las Grandes Ligas no podrán dar una resolución a la situación del exlanzador de Los Dodgers.

Julio Urías podría recibir una suspensión deportiva o un tipo de sanción por parte de la MLB, según lo que dicten las autoridades en primera instancia. Y es que, desde noviembre de 2023 las Grandes Ligas le impusieron una licencia administrativa.

A pesar de que en 2023 Urías estuvo arrestado, logró salir libre tras pagar la fianza, pero desde entonces inició con el proceso legal Foto: AP

Dicha licencia le impide jugar en partidos oficiales de la MLB, pues hasta no conocer su situación jurídica, la liga de béisbol no puede darle el permiso de jugar o de cambiar de liga.

Cabe recordar que a finales de 2023, cuando terminó el campeonato de las Grandes Ligas, Los Ángeles Dodgers no le renovaron contrato, por lo que lo pusieron en la lista de los jugadores que entraron en estatus de agencia libre, es decir que desde ese momento Julio Urías no era vinculado con algún contrato que lo relacione laboralmente con alguna institución de las Ligas Mayores.

Fue así como quedó como agente libre a la expectativa de la resolución de su caso; sin embargo, desde las primeras investigaciones, los Dodgers empezaron a borrar toda evidencia del paso de Urías Acosta por el equipo.

