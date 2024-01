Cómo inició el conflicto de Enrique Alfaro con Movimiento Ciudadano

El gobernador de Jalisco reaccionó al destape de Álvarez Máynez (Cuartoscuro)

Después de las elecciones en 2018 donde Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se convirtió en Presidente de la República, Movimiento Ciudadano (MC) marcó distancia con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pese a que por varios comicios fueron parte de una misma alianza tanto electoral como legislativa.

Te puede interesar: Enrique Alfaro explota contra Samuel García por imposición de Álvarez Máynez como precandidato de Movimiento Ciudadano: “Me da pena”

Y es que en esos mismos comicios, el partido naranja dio un contundente golpe en la mesa cuando por primera vez en su historia ganaron una elección en solitario. Enrique Alfaro, quien se había desempeñado como presidente municipal de Guadalajara, obtuvo más de un millón de votos y se convirtió en gobernador de Jalisco.

Esto demostró a la interna del partido que podían tener una plataforma en solitario, pese a que por años se habían consolidado sólo como aliados de institutos que priorizan como ideología la socialdemocracia. Lo anterior se refrendó en los comicios de 2021 donde Samuel García se conviritió el mandatario de Nuevo León.

Te puede interesar: Indira Kempis lanza advertencia sobre Álvarez Máynez tras destape como precandidato de MC: “Está acusado de múltiples cosas”

Aunado a lo anterior, lograron convertirse en la tercera fuerza política del Senado de la República, un puesto que no habían tenido en su historia; sin embargo, a mediados del año pasado comenzaron los problemas cuando Alfaro Ramírez anunció su renuncia a MC al señalar conflictos con la Dirigencia Nacional, la cual está a cargo de Dante Delgado.

¿Por qué iniciaron los problemas?

El gobernador de Jalisco destacó la falta de pluralidad de ideas en el partido naranja (Crédito: Twitter/@politicomx)

En agosto de 2023, el gobernador jalisciense anunció que no competiría por la candidatura de MC a la Presidencia de la República, a la par de que estaba entre sus planes renunciar a su militancia al considerar que las decisiones estaban centralizadas y no se permitía el disenso a la interna.

Te puede interesar: AMLO reacciona al destape de Jorge Álvarez Máynez como precandidato de MC a la Presidencia: “No sabía; pero lo celebro”

“Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que, simple y sencillamente, no quieren someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional, no quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte”, fueron las palabras que dio a la prensa.

Tras dichas palabras, comenzó una serie de disputa de declaraciones entre Alfaro y Delgado, en donde se cuestionó a la Dirigencia Nacional por la presunta falta de apoyo o reconocimiento a las demandas locales, tanto así que se habló de un supuesto éxodo en Jalisco debido a que el mandatario calificó a Jalisco como el estado más independiente en el partido.

“A partir de ese principio, lo que vamos a demostrar, como lo hemos hecho, es que en Jalisco somo mayores de edad políticamente hablando, las decisiones de Jalisco se toman en Jalisco”

Dante Delgado fue uno de los más señalados por Enrique Alfaro (Cuartoscuro)

Pese a este conflicto, Enrique Alfaro decidió respaldar las intenciones presidenciales de Samuel García, pues lo consideraba como el mejor perfil para representar al partido naranja en los comicios del próximo domingo 2 de junio.

De acuerdo a lo que expresó en septiembre pasado, la mayor carta de presentación del político neoleonés es su trabajo no sólo con la ciudadanía local, sino también toda su labor para construir una estructura sólida del partido que se ha reflejado en los triunfos que han acumulado con el pasar del tiempo.

“Yo creo que sí puede ser Samuel (el candidato presidencial). Es una persona a la que aprecio y es parte del equipo que se ha construido a nivel nacional y si es candidato, yo creo que lo va a ser muy bien”

En octubre se dio la presunta reconciliación entre Enrique Alfaro y Dante Delgado, cuando ambos políticos coincidieron en el Senado de la República durante la inauguración del Museo Efímero de Jalisco.

Condenó que García se asuma como líder del proyecto pasando por encima de la dirigencia de MC (Facebook/Movimiento Ciudadano)

Sin embargo, la “pipa de la paz” habría terminado, luego de que Samuel García anunció que “cedió la estafeta” de precandidato a la Presidencia de la República a Jorge Álvarez Máynez, acción que molestó a Enrique Alfaro tanto por la forma del video como por la poca consideración con la militancia fuera de la Ciudad de México.

“Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir (...)”, se pudo leer.

A esto, Dante Delgado sentenció que la decisión se tomó de forma consensuada y que cumplieron con todos los parámetros legales; no obstante, destacó que él fue quien le pidió a García Sepúlveda y a Mariana Rodríguez grabar el video.