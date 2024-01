Anette Cuburu lanzó indirectas a Andrea Legarreta: “Entre mujeres hay que hacernos fuertes”

Anette Cuburu nuevamente habló de Andrea Legarreta para recalcar que sí ha tenido amigas en la televisión (Instagram/@anetteoficial)

Nuevamente Anette Cuburu mencionó su enemistad con Andrea Legarreta durante una entrevista, en esta ocasión enfatizó que en todos los lugares en donde ha trabajado ha tenido una buena relación con sus compañeras, menos cuando estuvo en Hoy.

Te puede interesar: Maryfer Centeno defiende a Andrea Legarreta tras pleito con Anette Cuburu; la critican en redes: “Miedo a quedarse sin chamba”

Fue durante una plática con Berenice Ortiz para su canal de YouTube que la expresentadora de Venga la Alegría recordó las amistades que ha formado en el medio artístico, pues la periodista le preguntó qué opina sobre la frase “mujeres juntas ni difuntas”.

Anette inmediatamente dijo que no estaba de acuerdo porque ha formado buenas relaciones en la televisión, inclusive mencionó que de Hoy se llevó la amistad de Roxana Castellanos y Galilea Montijo, pero hay otras presentadoras de las que no podría ser amiga.

Anette en varias ocasiones ha dicho que Andrea intentó arruinar su carrera y la de otros conductores y artistas (Captura de pantalla/Hoy)

“Yo he estado en muchos grupos que me he llevado muy bien y tengo muchas amigas mujeres (...) Yo creo que hay tipos y tipos de mujeres... con Gali (Montijo) me llevo perfectamente bien y la adoro, con la Rox (Castellanos) me llevo increíble (...)

“Soy de la idea de que entre mujeres hay que hacernos más fuertes, si una mujer se porta bien contigo y una mujer te apoya y una mujer te suma, pues qué maravilla”

Agregó que no con todas las personas podría llevarse bien porque algunas no tienen la inteligencia emocional ni madurez para comprender que todos podrán tener éxito sin intentar opacar a los demás.

Según Anette, Andrea habría sido quien inició el rumor del romance con Raúl Araiza (Twitter/@anetteoficial)

“Yo creo que el compañerismo.... bueno, hay gente a la que nunca le llega, pero la madurez y la edad te dan eso que sabes que el sol sale para todos, entonces cuando ayudas a brillar, no quiere decir que tu luz se va a apagar”, expresó la conductora.

Te puede interesar: Andrea Legarreta da poderoso mensaje tras conflicto con Anette Cuburu: “Merecemos gente sincera”

En otra parte de la entrevista, mencionó que nunca podría ser amiga de Andrea Legarreta y recalcó que nunca llegó a conocerla, pero no le interesa hacerlo.

“No la hago en mi vida ni en el planeta, es una persona que no conozco nada de su vida, no fuimos amigas, nunca vamos a ser amigas, no me interesa”

¿Cómo inició el nuevo conflicto entre Andrea Legarreta y Anette Cuburu?

Andrea respondió a las acusaciones de Anette con un corto comunicado, negando conocerla (Instagram/@andrealegarreta)

Hace unos días Anette Cuburu dio una entrevista en el canal de YouTube de Ana María Alvarado, en el que revivió su enemistad con la presentadora de Hoy, pero ahora señaló directamente que la detesta por cómo habría afectado a su carrera.

Te puede interesar: Reviven maltrato de Andrea Legarreta a Atala Sarmiento tras mensaje de la conductora de ‘Hoy’ sobre Anette Cuburu

Cuburu no dio grandes detalles de qué fue lo que pasó en ese entonces, pero señaló que Andrea habría sido quien provocó que saliera de Televisa y el quiebre que hubo con el padre de sus hijos. Inclusive, dijo que tendría pruebas de que Legarreta habría actuado de forma incorrecta.

Esto provocó que el público recordara que hace casi 20 años se rumoró que Anette tuvo un romance con Raúl Araiza cuando trabajaban juntos en Hoy. Ella años después tuvo que desmentir esto, pero para ese momento ya se había divorciado y dejó Televisa, pues ahí trabajaba su exesposo.

La presentadora señaló que, supuestamente, por culpa de Andrea fue vetada de Televisa (Instagram/@anetteoficial)

A raíz de este escándalo, la ex conductora de TV Azteca habría sido vetada de muchos proyectos y, según relató, tuvo que pedir prestado para poder mantener sola a sus hijos.

El motivo por el que habló de esta situación fue porque Mara Patricia Castañeda republicó la parte de la entrevista que le hizo a Andrea Legarreta en la que dice que el motivo por el que con se lleva bien con Anette es porque pensó que ella fue quien inició el rumor de que mantenía un romance con el Negro Araiza, pero en realidad Cuburu sólo tomó las decisiones incorrectas.