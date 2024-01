“Vengo a desenmascararla, es arrogante, sangrona, payasa”: ex colaborador de Hoy confirma acusación de Anette Cuburu sobre Andrea Legarreta

Andrea Legarreta es acusada de ser una persona arrogante. (Captura de pantalla/Hoy)

Andrea Legarreta se ha mantenido al centro de todas las conversaciones por las acusaciones que Anette Cuburu ha hecho en su contra en las semanas pasadas. Para dar un poco de contexto, Cuburu mencionó que “detesta” a la conductora actual del programa Hoy porque le hizo la vida difícil y le brindó muy malos tratos durante su estancia en el mencionado programa, hace más de diez años.

Si bien las redes sociales y los medios se ha hecho eco de todas sus palabras, nadie realmente ha podido asegurar cuál es la verdad en el temple de ambas y la relación que mantuvieron cuando estuvieron juntas en el programa. La audiencia se ha dividido entre quienes creen las palabras de Anette Cuburu y los que consideran que es improbable que tal comportamiento de Andre Legarreta sea verdadero.

De entre los colaboradores del programa matutino, realmente nadie se ha determinado a hablar para tomar una postura entre ambas. Salvo, Maryfer Centeno, la experta en grafología, quien describió a Legarreta como una persona cálida y muy profesional. Una mentira, según dijeron los seguidores de la grafóloga, quienes mediante un análisis llegaron a la conclusión de que está mintiendo porque tenía miedo del poder que Andrea tiene en el programa.

Andrea Legarreta llegaba y tronaba los dedos

Anette Cuburu asegura que tiene pruebas del supuesto romance de Legarreta con un alto ejecutivo de Televisa Credito:cuartoscuro

Sin embargo, recientemente nuevos detalles sobre la personalidad detrás de las cámaras de Andrea Legarreta salió a la luz. Un ex colaborador del programa llamado Josh Torres confirmó las declaraciones que Anette Cuburu ha sostenido en las últimas semanas, afirmando que la actual conductora de Hoy es una “señora pésima”.

En una entrevista con Michelle Rubalcava, Torres relató que trabaja para una empresa asociada con el gobierno de Nayarit que le asigna la labor de gestionar la estadía de celebridades en el Estado, así como la de asegurarse de que la estancia de las producciones salga acorde a lo previsto y sin complicaciones.

En ese sentido, hace más de diez años el programa Hoy visitó Tepic, Nayarit y transmitió algunas emisiones en dicho lugar durante varios días. Torres se encargó de gestionar la estadía de toda la producción, así como la de transportar a las estrellas en la conducción del programa.

“Yo traía toda la logística, tenía el peso del gobierno del Estado para que toda la coordinación estuviera perfecta y todavía la señora [Andrea Legarreta] llegaba y me tronaba los dedos”, dijo Torres.

Josh Torres trabajó con la producción de HOY hace varios años y confirmó que Andrea Legarreta es "una señora pésima". (Captura de pantalla: El Mich Tv, YouTube)

En aquella época Anette Cuburu formaba parte de la producción y Torres confirmó que los malos tratos de Andrea hacia la conductora eran evidentes. Y estos no sólo corrían en dirección de Cuburu sino de toda la producción.

“Vi mucha mala vibra hacia Anette, un día en el desayuno no quería Andrea que se sentara con ella a desayunar, dijo: ‘Con ella no, retírenla de mi mesa’”, dijo el facilitador.

Describió a Anette Cuburu como una dama que era muy amable, fácil de tratar, callada y muy profesional. A pesar de los malos tratos se mantuvo estoica y sin causar problemas. Torres comentó que también la productora Carmen Armendáriz conspiraba para ella. Trataba constantemente de no darle tanto cuadro ni protagonismo en el programa.

Josh Torres se tomó una foto con Andrea Legarreta, a quien acusó de ser “arrogante, sangrona y payasa”. (Captura de pantalla: El Mich Tv, YouTube)

Sobre Andrea Legarreta continuó diciendo que es “arrogante, sangrona y payasa”. Afirmó que trata mal a toda la producción, pero supone que la gran mayoría calla y no dice la verdad porque tienen miedo de perder sus trabajos, ya que saben del poder que ella ejerce en toda la producción.

“Es difícil de tratar con las personas. Con su cara que hace, no es cierto no le crean, público, yo trabajé con ellos en la locación y a mí me tronó los dedos para hacer las cosas rápido”, confirmó.

Josh Torres mostró una fotografía que se tomó con ella, en la misma se observa el rostro de la conductora de fastidio. Contó que le concedió la foto a regañadientes: “Me sentí muy mal por lo que hizo, pero vengo a desenmascararla y decir quién es Andrea Legarreta, arrogante, sangrona, payasa y de que trató mal a Anette Cuburu la trató muy mal”.