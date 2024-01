Mamá de Poncho de Nigris arremetió contra Marcela Mistral por su distanciamiento: “Me lo quitó”

Mamá de Poncho de Nigris se defendió de las acusaciones de su hijo y Marcela Mistral (Instagram/@ponchodenigris/@leticiagdn_)

Luego de que Poncho de Nigris afirmó que se alejó de su mamá, Leticia Guajardo, porque es una persona “tóxica” y hablaba mal de su esposa, Marcela Mistral; doña Lety no se quedó callada y le respondió, afirmó que quien ha sido el “tóxico” de la relación fue él y, además, Marcela ha sido la culpable de estos roces.

Fue en una entrevista con De Primera Mano que Leticia arremetió en contra de su hijo, pero principalmente en contra de Mistral, a quien señaló ser la causante del distanciamiento entre ellos.

“Me da mucho coraje que esté hablando así de mí. Yo soy buena madre y fui buena madre con él. Me duró hasta los 35 (años) aquí en mi casa y en todas partes, apoyándolo, y ahora resulta que yo soy la malvada”, comenzó la madre de Alfonso.

Esta no es la primera vez que Marcela y doña Leticia se han peleado públicamente por Poncho; durante La Casa de los Famosos ambas querían ser las invitadas al programa (Instagram/@ponchodenigris)

Según doña Lety, Marcela es quien ha orillado a Poncho a alejarse de ella porque se enojó. Asimismo, mencionó que únicamente quiere tener contacto con ellos por sus nietos, pero ahora no dejan que los vea.

“Ya me lo quitó un año y ahora resulta que otra vez dije unas palabras en el podcast y ya se ofendió”, dijo. Recordó que en el podcast dijo que Marcela era muy “perrilla” o que “tiene el carácter de perra” y siempre ha defendido su posición como esposa de Alfonso, dejándola a ella de lado.

Agregó que, a pesar de que parezca que es algo armado por toda la familia, es una realidad que Marcela ya no le permite acercarse ni al influencer ni a sus hijos. Esto ha provocado que Poncho ni siquiera pueda ver cómo se encuentra su padre, quien se está deteriorando debido a que tiene una movilidad muy restringida tras sufrir una embolia.

Hasta el momento, Marcela no ha respondido a las acusaciones de su suegra (Cuartoscuro)

Para cerrar el tema de Marcela, le pidió que deje de atacarla ya que ella es una “anciana” y este tipo de situaciones la cansan. Por todo esto, sentenció que ya no hará más por volver a relacionarse con Mistral ni con Alfonso.

“Ella no me quiere en su vida, no me va a tener y no hay ningún problema. Poncho... tenía mamitis y me invitaba todos los fines de semana, cinco años seguidos, yo siempre estaba ahí. Ella una vez me comentó: ‘Yo no voy a permitir que esté siempre con su mamá'”, recordó Leticia.

Doña Lety quiere que su hijo vaya con un psicólogo

Leticia Guajardo mencionó que Poncho ha sido el único hijo que la ha tratado de esta forma, por lo que espera que acuda con un experto para atenderse, pues piensa que ya está actuando por crear polémica y ha dejado de importarle su vínculo.

Poncho ha dicho que su mamá es tóxica por la forma en que ha hablado sobre Marcela, esto habría provocado que no le permitieran ver a sus nietos (Instagram/@ponchodenigris)

“Yo creo que sí (necesita un psicólogo) porque es el único hijo que me salió así, con eso de que... O no sé si quiera rating, si quiera hacer polémica o no sé, pero ya me agarró muchas veces”

Aunado a esto, le pidió que calme sus “locuras mentales” porque ella ya no está dispuesta a soportar más.

Ahora, lo que considera doña Leticia que ha originado los roces fue que ella le ha pedido dinero a sus hijos para los cuidados de su esposo, pues ella dependía económicamente de él.

Aunado a esto, recalcó que a pesar de que el finalista de La Casa de los Famosos ha afirmado que él la mantiene, en realidad han sido pocas ocasiones que el influencer le ha dado dinero. Por si fuera poco, ella ha tenido que hacer todo el trabajo sola.