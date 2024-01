Lenia Batres acusa que la Corte se niega a inscribirla al ISSSTE; ella lo hará voluntariamente

Desde su llegada a la Corte, Lenia Batres ha denunciado lo que ocnsidera excesos al interior del Poder Judicial. (Cuartoscuro)

La ministra Lenia Batres Guadarrama acusó a través de redes sociales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego que la administración del Poder Judicial no aceptó su petición para ser inscrita en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ni que se le asigne una remuneración menor a la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La SCJN se niega a inscribirme al ISSSTE. También dice que la remuneración incluye las prestaciones de la persona servidora pública y que “declaró en su momento, la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018)”, pues “el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones”, se quejó la nueva ministra.

El día 6 de enero, Batres envió una carta a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, para solicitarle formalmente que su “remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”.

Al recibir la respuesta formal a su solicitud, Lenia Batres se quejó porque la Corte no tomó en cuenta la existencia de una nueva Ley de Remuneraciones vigente desde el año 2021, la cual establece los parámetros que ella demanda para que se le asigne un sueldo por debajo de lo que percibe el Ejecutivo federal.

La ministra compartió el oficio con el que la Corte dio respuesta a su solicitud. FOTO: Cuenta de X Lenia Batres.

Además, adelantó que también de forma voluntaria devolverá a las arcas públicas lo que considera un excedente en su sueldo como ministra de la SCJN.

“Véasele por donde se le vea, no hay justificación para rebasar el monto constitucional. Por eso, he tramitado mi incorporación voluntaria al ISSSTE y la devolución directa del excedente de las remuneraciones en la Tesorería de la Federación”, apuntó la nueva integrante del máximo tribunal.

La Corte señaló a Lenia Batres aclaró que la única opción es renunciar a su salario debido a que es ilegal una reducción, pues la Ley Federal del Trabajo impide la reducción de su sueldo a cualquier trabajador.

En caso de elegir esta opción, es necesario que la funcionaria haga el trámite formal, es decir, por medio de un escrito y no desde redes sociales.

Lenia Batres lanza críticas a la SCJN

La nueva ministra de la SCJN acusó que al tomar el cargo le fueron turnados 93 asuntos, sin embargo, esto generó criticas entre las personas que consideran que estos son para impartir justicia Crédito: YT/Sin Embargo

El 4 de enero, Lenia Batres asumió formalmente su nuevo cargo como ministra de la Suprema Corte y en su discurso lanzó severas críticas a los integrantes del Pleno, a quienes acusó de subordinar la Constitución Política a los criterios de ese tribunal, debido a que ha declarado la invalidez de reformas de la 4T, como la de la reforma eléctrica y la electoral.

“La SCJN se ha extralimitado, el carácter inimpugnable de sus decisione la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia”, dijo Lenia Batres Guadarrama.

Luego de ser designada de forma directa por el presidente López Obrador, la nueva ministra denunció que la Suprema Corte se ha extralimitado en diversos casos, en los que se optó por revisar las omisiones legislativas y no el fondo de los asuntos.

Las criticas de Lenia Batres hicieron referencia a las reformas, por la vía secundaria, que Morena trató de pasar por el Congreso de la Unión para modificar la Constitución, esto para eludir la mayoría calificada que requieren las reformas constitucionales.

Lenia Batres fue adscrita a la Segunda Sala, donde le fueron turnados 93 asuntos, situación que le generó sorpresa, aunque reconoció que sus compañeros también llevan una carga de trabajo similar.

Este 8 de enero, el Pleno de la Corte tuvo su primera sesión del año.