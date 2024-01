“Ernestina Godoy fue víctima de una venganza”: Luisa Alcalde salió en defensa de la fiscal

Ernestina Godoy (Cuartoscuro)

Durante el cuarto y último informe de Ernestina Godoy Ramos como fiscal de la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa Alcalde, aseguró que la abogada fue víctima de una “venganza por hacer bien su trabajo”, luego de que el Congreso de la capital rechazará su ratificación.

La titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX se retiró de su cargo este 9 de noviembre con la presentación de las acciones ejercidas en su último año, en donde fue acompañada por distintos funcionarios como el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres y la titular de la Segob.

Luisa Alcalde, como otras personalidades de la bancada del oficialismo, acusó a los partidos de la oposición de votar en contra de la extensión del mandato de Godoy como una estrategia para recuperar el poder, así como una venganza a la fiscal por haber implementado acciones de justicia necesarias para castigar.

Durante su discurso, la secretaría de Gobernación reconoció el trabajo de la fiscal, a quien calificó como una funcionaria “impecable” que luchó para que en la Ciudad de México se investigan los casos, se emitieran las sanciones correspondientes y no existiera mayor impunidad.

“Con Ernestina Godoy es claro; la dignidad es irrenunciable, la complicidad es impensable y la impunidad no es negociable. Ernestina Godoy fue víctima de una venganza por hacer bien su trabajo, por investigar y castigar, por no permitir la impunidad, por hacer, precisamente, lo que los electores, de los que a ella eligen y no ratificaron ayer, exigen, que es hacer justicia”, indicó.

Alcalde resaltó que, durante el paso de la fiscal Godoy se indagó en la corrupción, motivo por el cual fue castigada con el rechazó de su extensión, no obstante, aseguró que estas acciones solo ennoblecen su trabajo.

“Una abogada de primera, una mujer íntegra hasta la médula, una luchadora a favor de la justicia, una defensora de los derechos humanos, una mujer comprometida con la lucha de las mujeres. Una aliada de la gente, una aliada del pueblo de México”, sostuvo.

Ernestina Godoy reclamó a alcaldes de oposición por "pintar patrullas" para combatir la inseguridad. (Fiscalía de la CDMX)

De acuerdo con la titular de la titular de la Segob, Ernestina Godoy será recordada por los distintos logros y contribuciones en temas como la disminución de delitos de alto impacto, por no tolerar los feminicidios, por evidenciar organizaciones de trata de personas, así como también luchar en contra del cártel inmobiliario.

Por último, Luisa Alcalde hizo un guiño sobre los nuevos posibles cargos en donde la fiscal podría llegar, en donde destaca un escaño en el Senado de la República, como se había sugerido con anterioridad.

Ernestina Godoy acusó haber sido víctima de amenazas por PAN y PRI

La discusión sobre la extensión del cargo de la fiscal capitalina llevó al Legislativo de la CDMX a confrontarse en distintas ocasiones, no obstante, pese a los esfuerzos de las bancadas del oficialismo, la ratificación de Godoy Ramos fue rechazada al no contar con la mayoría en el Congreso.

(INFOBAE/Anayeli Tapia)

Esta acción fue celebrada por los partidos de oposición, PRI-PAN-PRD y MC, fuerzas que acusaron de haber sido amenazados por Morena para votar a favor. No obstante, los integrantes de estos partidos no fueron los únicos que acusaron de ser víctimas de intimidaciones, pues fue la propia fiscal quien reveló el peligro que sufrió durante su cargo.

En su evento de despedida, Godoy señaló que el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional ejercieron presiones por liberar a dirigentes detenidos por explotación sexual en el marco de la ratificación, una negociación a la que no cedió y que tuvo como consecuencia su salida de la Fiscalía.