“Te saco los ojos”: el día que Anette Cuburu defendió a Andrea Legarreta de Lupita D’Alessio EN VIVO

La cantante 'amenazó' a la conductora por burlarse de su hijo. Crédito: Cuartoscuro

Andrea Legarreta comenzó este año envuelta en controversia por una serie de acusaciones que Anette Cuburu lanzó en su contra. La presentadora de televisión se mantuvo al margen de la situación hasta hace unas horas, pues encaró a su excompañera de Hoy en un encuentro con medios y no sólo aseguró que su pleito surgió por un malentendido, también exigió respeto para su familia.

Te puede interesar: Alfredo Adame apoyó a Anette Cuburu contra Andrea Legarreta: “Vil, perversa y malvada”

Entre dimes y diretes, varios usuarios de redes sociales han revivido algunos conflictos mediáticos que Andrea Legarreta ha enfrentado a lo largo de su carrera como conductora de ‘Hoy’, por los cuales varias personalidades del medio artístico nacional han arremetido en su contra. Y es que Alfredo Adame y Anette Cuburu no son los únicos que han encarado a la conductora, también Lupita D’Alessio.

En ese entonces, las conductoras hablaron sobre el nuevo trabajo de César D'Alessio: vender helados. (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

¿Por qué Lupita D’Alessio amenazó a Andrea Legarreta?

El pleito mediático que Andrea Legarreta y Galilea Montijo protagonizaron con la Leona Dormida se remonta al año 2008, cuando ambas conductoras lanzaron un comentario burlesco sobre el hijo de la cantante en una transmisión de Hoy.

Te puede interesar: No sólo fue Anette Cuburu: la vez que Alfredo Adame expuso ‘romance’ de Andrea Legarreta con un ejecutivo

En cuestión de minutos sus palabras llegaron a Lupita D’Alessio, quien concedió una entrevista para el programa La Oreja para defender públicamente a su hijo César:

“Respeta a mi familia, respeta a mis hijos. Yo no me meto con tus hijos (...) Estar sentada con un micrófono no te da derecho de burlarte de mi hijo que está trabajando honradamente, porque yo no me meto con los tuyos”, comenzó la reconocida intérprete mexicana vía telefónica.

Lupita D'Alessio explotó contra las conductoras de 'Hoy' por burlarse de su hijo. Crédito: Televisa: Programa "Hoy".

“Yo he visto como te burlas de muchos artistas, también Galilea, que se burlan con muchos artistas con palabras de doble sentido (...) Qué burlona es Andrea Legarreta, cómo cambió esa niña tan bonita, es otra persona completamente”.

La cantante se sentía tan enojada que incluso se atrevió a amenazar a ambas conductoras: “Te pido por favor que no te vuelvas a meter con mis hijos, Andrea, porque te saco los ojos, a ti y a quienes te rodean. Nada más te digo eso y a ti Galilea”.

Te puede interesar: Anette Cuburu explotó contra Andrea Legarreta y una ex productora de Hoy: “Se merecen lo peor”

La polémica respuesta de Lupita D’Alessio fue retomara en Hoy y tanto Andrea Legarreta como Galilea Montijo respondieron.

La cantante le hizo honor a su apodo y saltó en defensa de su hijo. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

“Hay un chiste interno que, cada vez que hay helados o lo que sean, hay muchos vendedores en muchos lados que dicen: ‘Nieves, nieves, nieves’. Entonces yo hice ese comentario nunca con el afán de ofender al hijo de Lupita. si hay niños que han sufrido y la han pasado mal en la vida, son esos niños, y lo único que hemos hecho es defenderlos”, explicó Legarreta.

“De corazón acércate a Cristo porque sabemos lo que Cristo ha hecho por muchas personas”.

Anette Cuburu defendió a Andrea Legarreta

En cuanto terminaron de hablar las conductoras involucradas en el escándalo, Anette Cuburu tomó la palabra para defenderlas:

“Qué lástima que le pasen mal un chisme a una señora con una trayectoria preciosa y que la hayan hecho caer en algo que ni siquiera fue cierto”, dijo en la misma transmisión.