¿Costco puede cancelar las membresías de los revendedores? Esto dicen los términos de la empresa

Este es el costo de una membresía de Costco (Foto: Costco)

Costco sigue entre las principales tendencias debido a las reventas que suelen hacerse en las sucursales ubicadas en México. A partir de que estos casos se han viralizado, varios se han preguntado si estas prácticas son ilegales o si la empresa podría cancelar las membresías de las personas que vacían los anaqueles al llevarse grandes cantidades de producto.

Es por ello que aquí te decimos qué es lo que debería pasar para que esta cadena de almacenes te dejara de considerar socio.

¿Qué ha pasado con las reventas en Costco México?

A través de redes sociales, sobre todo en Facebook y TikTok han circulado en los últimos meses múltiples quejas por parte de personas que aseguran no alcanzar algunos productos populares de estas tiendas, debido a que algunos emprendedores suelen llevarse muchos productos para revenderlos.

Una de las controversias más persistentes es la de los pasteles, pues Costco cuenta con un área donde ofrece algunos como pay de zarzamora o limón, de chocolate u otros de temporada que son más económicos que en otras pastelerías.

Hombres protagonizaron una pelea en sucursal de Costco en Puebla Foto: Reuters

No obstante, este se ha convertido en un negocio exitoso para mexicanos que necesitan un ingreso adicional, ya que compran estos productos y los venden en sus puestos de comidas o a domicilio, ya sea por rebanada o pieza completa.

Lo mismo sucedió en diciembre de 2023 y la primer semana de enero, ya que las Roscas de Reyes fueron sumamente demandadas.

¿Me pueden quitar la membresía de Costco si revendo?

Arturo Saldívar ya había señalado hace unos días que no se puede considerar ilegal comprar pasteles o productos de Costco para revenderlos. Pero, a continuación te decimos cuáles son los términos y condiciones que tiene la tienda.

En este sentido, estas son las únicas razones por las cuáles podrían cancelarte tu membresía

Acumular dos suspensiones temporales por no dar trato digno a socios o empleados del club; cuando no se respeten medidas de higiene, seguridad y disciplina del club.

(Costco/Jovani Pérez Infobae)

Ofender gravemente o lesionar a cualquier socio, invitado o empleado del club en cualquiera de las sucursales

Ocasionar daños a las instalaciones

Cuando se sorprenda a los socios intentando robar

Por no realizar pago oportuno de tu membresía

En este sentido, el revender no es una práctica que podría implicar la baja de la membresía, no obstante, si hay trifulcas dentro de la tienda, como se ha visto en algunos videos en redes, esto sí podría ser motivo de sanción no sólo para los comerciantes que van por sus pasteles, sino para los miembros que los confrontan.