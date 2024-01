René Franco explota ante críticas por transmisión de los Globos de Oro en la que no participó: “No estén chingand...”

René Franco arremetió contra usuarios de X que lo criticaron por no hacer comentarios sobre los Globos de Oro 2024. Crédito: @ReneFranco y @goldenglobes.

René Franco protagonizó una inusual controversia en X, a causa de la transmisión de los Globos de Oro 2024, emisión en la que irónicamente nada tuvo que ver. En diciembre pasado, el locutor puso fin al programa radiofónico La Taquilla para tomarse un descanso del medio del espectáculo, donde, en su opinión, las reglas han cambiado a causa de las redes sociales. El tiempo parece haberle dado la razón apenas unas semanas después.

La ceremonia de los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood fue transmitida por TNT y la plataforma streaming HBO Max. En el canal de paga, Rafael Sarmiento e Ileana Rodríguez ‘La Reclu’ volvieron a estar a cargo de la conducción, algo que se ha dado durante los últimos años. Sin embargo, los televidentes más veteranos no olvida que, durante mucho tiempo, René Franco y Sergio Zurita conducían y comentaban los Globos de Oro.

Luego de no formar parte de las transmisiones, Franco y Zurita hicieron costumbre comentar en Twitter -hoy X- la ceremonia y sus pormenores, algo que los fans del creador de La Taquilla esperaban que se repitiera en 2024. No obstante, cuando René Franco anunció en diciembre de 2023 que tomaría distancia de los espectáculos era cierto y este año no tenía la intención de hablar de los Globos de Oro. Pero una ola de reproches de sus fans lo empujaron a publicar una serie de mensajes que lo hicieron el centro de una polémica.

El periodista recordó en X que, tras el fin de 'La Taquilla', se alejaría por un tiempo del medio del espectáculo. @ReneFranco, X.

René Franco arremete contra usuarios de X

Luego de ser mencionados en varias publicaciones, el locutor pidió a usuarios de X no insistir en que comentara la ceremonia; sin embargo, la forma en la que lo hizo causó revuelo en la red social:

“Ya dejen de estar ching*ndo con que si estoy viendo @goldenglobes. La respuesta es ¡NO! En buena parte me salí de @La_Taquilla para para tener MI tiempo y rescatar mi creatividad. Muchas gracias por su atención y nos vemos cuando re comience. Que disfruten su velada”.

Su solicitud tuvo un efecto contrario, así que Franco comenzó a responder a mensajes directos hechos por tuiteros, donde los tachaba de desinformados, chantajistas y extremistas.

En diciembre pasado, René Franco sorprendió a su auditorio e incluso colaboradores, al anunciar al aire el fin de La Taquilla. Crédito: YouTube.

¿Por qué terminó el programa de radio La Taquilla?

En diciembre pasado, René Franco sorprendió a su auditorio e incluso colaboradores al anunciar al aire el fin de La Taquilla. De acuerdo con el periodista, la decisión fue tomada en conjunto con directivos de Grupo Fórmula, donde por 15 años el programa se transmitió ininterrumpidamente. Franco leyó un comunicado donde se anunciaba que el último programa sería transmitido el 14 de diciembre y que el espacio que dejaba en la programación de Radio Fórmula sería ocupado por Ernesto Huitrón, Maryfer Centeno y There Soto.

A pregunta de sus colaboradores, René Franco profundizó sobre los motivos por los cuales decidió hacer una pausa: “Yo quiero darle una vuelta a mis asuntos de cómo hago yo periodismo. El periodismo de espectáculos para mí ha estado cambiando de una manera muy vertiginosa. Tengo 27 años haciendo ‘La Taquilla’ y hay algo que no termino de cuadrar con respecto a cómo estamos siguiendo redes sociales y haciendo cosas. Esa parte fue muy definitiva para que yo tome un pedazo, me haga para atrás y decida cómo volver a atacar este mercado y decida cómo quiero hacer con esto”.

Creado a mediados de los años 90, La Taquilla se consolidó como uno de los programas de espectáculos más influyentes con más altos niveles de audiencia. Por su cabina pasaron destacados periodistas como Sergio Zurita, Daniel Bisogno, Susana Moscatel, Katia D’Artigues, Lupita Reyes, Daniel Moad, Hilda Isa Salas, Horacio Villalobos y Mauricio Clark.