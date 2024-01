RADWIMPS regresa a México: fechas, preventa y ciudades

La banda japonesa ya se había presentado en México Crédito: (Instagram@radwimps_jp)

RADWIMPS es una banda de rock japonesa que es reconocida por haber hecho la banda sonora de películas como Kimi No Na Wa (2016), conocida en Latinoamérica como Your Name (Tu nombre), de Makoto Shinkai.

Recientemente la agrupación anunció su gira The Way You Wawn, and the Outcry of Peace, en la cual incluyó dos ciudades de México para marzo de este año, RADWIMPS ya había visitado este país en 2023, pero en el Pabellón del Palacio de los Deportes.

Estas son las fechas en que la banda se presentará en la Ciudad de México y en Monterrey.

15 de marzo en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México

17 de marzo en el Auditorio Citibanamex en Monterrey

Monterrey y CDMX Crédito: (Instagram@radwimps_jp)

Otras fechas de la gira que se anunció con un colorido poster diseñado por Keiichi Tanaami son el 21 de marzo en Terra SP, Sao Paulo, Brasil y el 24 de marzo en Caupolican Theatre en Santiago de Chile.

La preventa para las fechas en México se llevará a cabo el 11 de enero a las 11:00 a través de la plataforma de Ticketmaster, las personas que tendrán acceso a comprar sus boletos en esta etapa serán las que tengan una tarjeta Citibanamex; mientras que a partir del 12 de enero se podrán comprar entradas con cualquier forma de pago y en las taquillas del inmueble.

Algunas recomendaciones para comprar boletos de este o cualquier otro concierto son: ingresar a la página con bastante tiempo de anticipación para ingresar a la fila virtual —que en caso de formarse, sería a las 10:45 hrs— y también haber iniciado sesión para no perder tiempo, de igual forma, se aconseja tener a la mano la forma de pago.

Película Your Name.

Además de la preventa con el banco antes mencionado, las personas que tienen contratado el servicio de Crunchyroll —una plataforma para ver anime— podrán acceder a una venta especial para fans.

Entre comentarios de Instagram, muchas personas de Latinoamérica agradecieron que dichos países fueran contemplados por el cuarteto de rock japonés, mientras que otros de sus fans pidieron que hagan otra gira por Europa y Asia.

El grupo de rock japonés es conocido igualmente por su contribución a la industria cinematográfica, pues también colaboró con el compositor Kazuma Jinnouchi en la banda sonora de Suzume, la más reciente producción de Makoto Shinkai.

“A pesar de todos los obstáculos en su camino, la aventura de Suzume arroja un rayo de esperanza sobre nuestras propias luchas contra los caminos más difíciles de ansiedad y limitaciones que conforman la vida cotidiana. Esta historia del cierre de puertas que conectan nuestro pasado con el presente y el futuro dejará una impresión duradera en todos nuestros corazones”, se puede leer en la descripción de Crunchyroll, sitio en el que se puede ver la película.

Una escena de "Suzume", una película animada escrita y dirigida por Makato Shinkai. (Crunchyroll vía AP)

Esta obra ha logrado una taquilla global de más de 300 millones de dólares y ha sido nominado a un Globo de Oro. Suzume cuenta la aventura de una joven por Japón mientras va cerrando puertas que conducen a desastres y ha liderado en taquilla en su país, además de que ha juntado USD 300 millones a nivel mundial desde su estreno el pasado 11 de noviembre de 2022.

El alcance internacional de Suzume se ha evidenciado en países como Corea y China, donde ha establecido un nuevo récord. La música de RADWIMPS y Kazuma Jinnouchi ha sido merecedora del galardón a la “Mejor Música” en la 46ª edición de los Premios de la Academia de Japón.