¿Karol Sevilla y Mario Bautista fingieron relación por publicidad? Emilio Osorio rompe el silencio

Al parecer, Emilio y Karol sostenían una relación tóxica. (Instagram)

Aunque por mucho tiempo Karol Sevilla y Emilio Osorio fueron la pareja juvenil más famosa de México, el amor llegó a su final hace un par de semanas atrás. Luego de que el quinto lugar de La Casa de los Famosos México confirmará dicha noticia, la ex chica Disney fue vinculada sentimentalmente con Mauricio Bautista, haciendo que los fans del Halcón aseguraran que todo se trataba de una estrategia publicitaria.

Te puede interesar: Podcasts encabezan la lista de los más populares en Spotify México

En entrevista exclusiva para Hoy, Televisa, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio habló sobre los señalamientos que sus fans han colocado en las redes sociales de la protagonista de Soy Luna, dejando entrever que si la relación es falsa o no no le corresponde a él opinar sobre ello.

“Soy alguien que siempre está pendiente de sus redes sociales, de su público, de sus fans. La realidad es que si es genuino o no, como dice la gente, es algo que ya no nos corresponde a nosotros. Si está con Mario Bautista ahorita, está bien, se le ve bien y yo confió en eso, si de pronto no fue o ya no estuvo, también está bien. Por eso tampoco peleé mucho, vi que se hicieron comentarios, yo sigo subiendo fotos con la persona que ahorita me trae pendej*, ojalá así sea siempre”.

Tanto como la ex integrante de Acapulco Shore como el de La Casa de los Famosos han presumido el amor que se tienen el uno por el otro. (Instagram @_lesliegallardo)

¿Qué pasó entre Karol Sevilla y Emilio Osorio?

Emilio Osorio y Karol Sevilla han puesto fin a su relación luego de tres años de noviazgo. El joven actor de 21 años ha confirmado la ruptura. Osorio, conocido por su participación en el reality show La Casa de los Famosos, ha sido abordado por los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde declaró que su relación con Sevilla, famosa por su rol en la serie Soy Luna, ha llegado a su término definitivo.

Te puede interesar: Un sacerdote zapatista le dio a José Agustín la unción de los enfermos: “Más cerca del cielo”

Tras haber sido observados en eventos públicos acompañados de otras personas, la especulación sobre el estado de su relación amorosa ahora ha quedado resuelta. Emilio Osorio se dispuso a explicar las razones de la separación a los medios presentes en su partida hacia Italia. La noticia marca el fin de una de las relaciones más seguidas por los fanáticos del entretenimiento juvenil en Latinoamérica.

Sebastián Reséndiz arremete contra Emilio Osorio en ‘Hoy’ por nombrarse ‘Halcón’: “Chismoso”

Sebastián Reséndiz arremete contra Emilio Osorio en ‘Hoy’ por nombrarse ‘Halcón’: "Chismoso” (Foto: Instagram/@sebasresendiz)

Durante una de las secciones del polémico matutino, el corresponsal de espectáculos Sebastián Reséndiz arremetió en contra del hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, luego de que Andrea Escalona llamó al joven famoso por su apodo que surgió en el reality show más exitoso del 2022, externado que hace referencia al chisme y ello no debería ser motivo de orgullo.