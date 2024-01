¿AMLO promueve a Morena en Edomex pese a prohibición electoral? Éste fue su mensaje

AMLO hizo referencia a Claudia Sheinbaum y a la continuación del movimiento que encabeza durante dos eventos públicos en Edomex (X/@delfinagomeza)

El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la idea de continuidad de la autodenominada cuarta transformación, a pesar de que el pasado 5 de enero la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anunciará el análisis de la posible participación del presidente López Obrador en las elecciones del 2024.

El mandatario no mencionó el nombre de la precandidata presidencial única del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o de algún otro perfil político, pero hizo referencia a acontecimientos donde Claudia Sheinbaum Pardo estuvo involucrada.

“Yo ya no voy a estar porque estoy cumpliendo mi ciclo, me voy a jubilar. Yo ya entregué el bastón de mando, voy a entregar la banda presidencial, pero estoy muy contento porque la persona que me va a sustituir es puro corazón”, dijo el presidente López Obrador.

El presidente López Obrador impulsó en un evento público en Edomex la idea de continuidad de la autodenominada cuarta transformación y a la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Crédito: @gobiernodemexico / YouTube

Los comentarios en pro del Morena fueron hechos durante su gira de trabajo por el Estado de México, donde visitó Chicoloapan y Acolman, en ambos eventos que fueron transmitidos en vivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el proceso electoral 2023 - 2024.

En ambos, hizo mención a la precandidata Claudia Sheinbaum, sus virtudes y las cercanía que tienen con la contendiente con el movimiento que encabeza el mandatario López Obrador.

“No hay que preocuparse por el porvenir porque va a darse un relevo que va a estar muy acorde con nuestro movimiento”, mencionó. Incluso reconoció la posibilidad de que recibiera una llamada de atención por las autoridades electorales. “No puedo hablar más porque sino me van a sancionar”, remarcó.

TEPJF analiza denuncias contra AMLO por injerencia en elecciones

A través de una rueda de prensa, Mónica Soto, nueva presidenta del TEPJF, y los magistrados Felipe de la Maya y Felipe Fuentes, aclararon que evaluarán las diferentes denuncias contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la posible intromisión en el proceso electoral 2023 - 2024.

A pregunta expresa, la presidenta Soto comentó sobre el análisis que realizarán: “Claro que serán valorados todos y cada uno de los precedentes que se han emitido al respecto”.

Incluso, hizo un llamado a todos los funcionarios públicos “de todos los niveles y de todos los poderes” se conduzcan respetando los límites que marca la Constitución.