“Aborrecen a los católicos”: Lilly Téllez atacó a Citlalli Hernández y Mario Delgado por partir Rosca de Reyes

La senadora Lilly Tellez arremetió contra Citlalli Hernández y Mario Delgado en Día de Reyes Foto: Cuartoscuro

Citlalli Hernández y Mario Delgado, secretaria general y presidente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) respectivamente, hicieron una pausa en su agenda para partir la Rosca de Reyes.

“Dentro de nuestras varias tareas, el día de hoy nos dimos un espacio para compartir esta bonita tradición de partir la rosca de día de reyes”, publicó la morenista este 6 de enero desde su perfil en la red social X, antes Twitter.

La también senadora por Morena agregó que Mario Delgado fue quien encontró la figura del niño Dios en la rosca, por lo que en febrero será él quien tenga que llevar los tamales para la celebración del Día de la Candelaria.

El mensaje no fue bien recibido por Lilly Téllez, senadora por Partido Acción Nacional (PAN), quien consideró que los líderes de Morena no debieron replicar esta tradición católica. Como argumento, la legisladora aseguró que no profesan el catolicismo y sólo se aprovechan de los devotos para obtener votos.

Lilly Téllez tachó de hipócritas a los lídes de Morena (Foto: X/@LillyTellez)

“HIPÓCRITAS. Ateos que aborrecen a los católicos y utilizan nuestra religión para conseguir votos.”

Sumado a ello, la panista arremetió contra Citlalli Hernández en particular, al asegurar que la senadora no profesa la religión católica salvo en fechas como Día de Reyes.

“HIPÓCRITA @CitlaHM odias nuestra fe, excepto hoy, porque endiosas el pan.”

Los mensajes de Mario Delgado y AMLO en Día de Reyes

Citlalli Hernández no fue la única que publicó un mensaje a propósito de Día de Reyes, Mario Delgado hizo lo propio. En su caso, compartió cuál fue la petición que hizo a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Mario Delgado aseguró que pidió a los Reyes Magos el triunfo de Claudia Sheinbaum (AP Foto/Fernando Llano)

Fue durante un evento en Xochimilco al que acompañó a Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, que Delgado expuso qué fue lo que pidió. Con su declaración refrendó su apoyo a quien será la representante de la Cuarta Transformación en las elecciones presidenciales.

“Le pedí a los Reyes Magos que nos traiga una mujer presidenta por primera vez en la historia de este país y hoy tengo el privilegio de acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum”, fueron sus palabras.

En tanto López Obrador estuvo en Chicoloapan, Estado de México en un evento de Programas para el Bienestar. Pero en su caso no compartió cuál fue su petición para los Reyes Magos, sino un mensaje que aseguró haber recibido de su parte.

“Este día les traigo un saludo, una información de los Reyes Magos. Es que puse mis zapatos y una cartita anoche para ver qué nos mandaban, que nos traían los Reyes Magos y me dejaron una nota”, declaró.

AMLO compartió un mensaje a propósito de Día de Reyes Crédito: X @delfinagomeza

De acuerdo con el mandatario nacional, además de amor y cariño, Melchor, Gaspar y Baltasar enviaron un recordatorio para los habitantes de Chicoloapan sobre la continuidad de los programas sociales.

López Obrador aseguró que los apoyos económicos están garantizados a través de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Benito Juárez, la Escuela es Nuestra y Pensiones del Bienestar, por mencionar algunas.

El tabasqueño aprovechó para recordar que su sexenio está por terminar y para pedir a los mexiquenses tener confianza en que quien quede en la presidencia dará seguimiento a las acciones que emprendió.

“Yo ya no voy a estar porque ya estoy cumpliendo mi ciclo, ya me voy a jubilar, ya entregué el bastón de mando y voy a entregar la banda presidencial pero muy contento porque la persona que me va a sustituir es puro corazón, es igual que el que está hablando”, dijo.

Sus palabras fueron recibidas entre gritos de sus simpatizantes, quienes le pidieron que no dejara el cargo. No es la primera vez que ciudadanos afines a la 4T piden la reelección de AMLO.