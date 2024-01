Pachuca goleó y Querétaro igualó condiciones con Bravas en el arranque de la Liga MX Femenil

Trofeo Liga MX Femenil. Foto: Getty Images

En víspera del día de Reyes Magos, arrancó una edición más de la liga del balompié femenil, con atractivos encuentros los cuales nos tuvieron la noche de este viernes al borde del asiento por el suspenso y emoción que nos provoca volver a tener fútbol en nuestras pantallas.

Te puede interesar: Chivas dio portazo a Luis Puente en plena pretemporada rumbo al Clausura 2024

Las tuzas del Pachuca no dejaron la oportunidad de evidenciar las carencias de la plantilla del Mazatlán femenil al no tener piedad con su rival al despacharlas a domicilio por 5 a 0, goles de doblete de Charlyn Corral, Chinwe Ihezuo, un autogol de la mazatleca Ana Acosta, Dani Flores, las tuzas están demostrando que no necesitan de una sola jugadora como Jenni Hermoso para continuar y extender su camino por la senda del éxito.

Se debe reconocer que hay una crisis severa en Mazatlán de la que no se ha hablado, pero tiene que tomarse en serio porque el torneo pasado no ganaron ni un solo partido, solo pudieron empatar en dos ocasiones y todo lo que restó del torneo perdieron por 15 encuentros y con el temperamento que mostraron hoy todo pinta a que el fracaso vuelva a repetirse con 39 goles en contra durante el Apertura 2023.

Pachuca Femenil consagra el triunfo en la jornada 1 Foto: X/ @TuzosFemenil

Rayadas ganan por la mínima

Se esperaba más del club regio quién le costó anotar de local ante Puebla, en un encuentro que fue muy cerrado y en dónde las ocasiones de gol escasearon para ambos equipos aunque Rayadas se conformó con un gol tempranero al minuto 13 por parte de Mariana Bernal.

Te puede interesar: Comienza la Liga MX Femenil, dónde ver en vivo los partidos de la Jornada 1

Aunque con el estilo de juego mostrado, se han despertado las alarmas sobre la necesidad de reforzar al plantel mientras puedan hacerlo. Se ha notado la ausencia de una de las líderes del vestidor, Mariana Cadena, por lo que pueda costarles trabajo ponerse al pie del cañón con la disciplina si nadie les da indicaciones certeras.

Rayadas ganan por la mínima. Foto: X/@Rayadas

Bravas y Querétaro igualan condiciones

En Ciudad Juárez Chihuahua en un duelo muy disputado, las Bravas de Juárez empataron a un gol contra su homonimo Queretaro quiénes se mostraron con un gran nivel futbolístico y sin duda serán un rival a vencer de cara a la nueva edición del torneo. El gol para las locales fue de Jasmine Casarez

Juárez y Querétaro igualan condiciones en un apretado duelo en la frontera foto: X/@FemenilFcJuarez

No obstante Querétaro no se quedó con los brazos cruzados y lucharon y lucharon hasta que igualaron el marcador al minuto 71, dejando un marcador más que justo y con ello culminando el primer día de la jornada 1 del certamen, aún hay mucho que ver.