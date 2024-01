Lenia Batres pide modificar su sueldo al ISSSTE como trabajadora de la Suprema Corte

La nueva ministra de la Suprema Corte difundió esta petición en redes sociales Cuartoscuro)

Durante la tarde de este sábado 6 de enero la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres dio a conocer a través de su cuenta oficial en la plataforma X —antes llamada Twitter— la petición oficial que hizo al órgano judicial y la cual tiene que ver con su remuneración económica.

Cabe destacar que fue el pasado jueves 4 de enero cuando la antes mencionada tomó protesta como ministra tras sustituir a Arturo Zaldívar. La hermana del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México estará en el cargo por 15 años, lo que la llevó a hacer del conocimiento público que buscaba que su salario no fuera más alto que lo que indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello, involucró al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

La nueva ministra difundió en punto de las 14:19 horas, tiempo del centro de México, una copia del documento que dirigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual cuenta con fecha del 29 de diciembre de 2023 en donde hace la petición oficial a ser afiliada al Issste para que con ello se le asigne el salario que se indica en el artículo 12, fracción II de la Constitución y con ello evitar que su salario sea considerado como excesivo.

Del mismo modo, declaró que además de pedir que tenga un salario justo más no excesivo, también renuncia al seguro de separación y otras prestaciones con el fin de valerse de la austeridad que en la actualidad caracteriza al Gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lenia Batres pide un salario justo (SCJN)

“Se me otorguen las prestaciones que conforme a derecho corresponden, sin incluir seguro de separación individualizado, ni cajas de ahorro especiales conforme a lo dispuesto en los artículos 1, párrafo segundo, y 16 fracción IV de la ley Federal de Austeridad Republicana”.

El documento difundido por la ministra concluye en que a su vez hace la petición oficial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le sean garantizadas las condiciones materiales necesarias para que ella pueda hacer un buen desempeño de su cargo durante el periodo por el cual juró hace unos días.

Cabe destacar que aunque la intención de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue transparentar los recursos que recibirá tras haber asumido el cargo, usuarios en redes sociales le recordaron la reciente polémica que protagonizó en donde se difundió un video donde presuntamente ella entablar una pelea con una vecina en el marco en el que fue señalada por vivir sin pagar una renta.

La nueva ministra de la SCJN hizo del conocimiento pùblico que pidió ser afiliada al ISSSTE con este fin Crédito: X @LeniaBatres

“A mí no me interesa saber cuánto ganas. Yo quiero una ministra que se sepa la Constitución y la defienda” o “Si tan moral fueras, no hubieras aceptado el puesto”, fueron algunos comentarios que ella recibió.

No obstante, también trascendieron los comentarios en donde celebraron que ella transparentara lo que recibirá como salario haciendo referencia a que durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador se intentó velar por el bienestar de la ciudadanía que menos tiene a través de diversos programas sociales mismos que han sufrido un incremento tras combatir la corrupción.

“Es un honor para México tener a una ministra congruente y consecuente con la transformación del país que exige fin a las prebendas y excesos de la élite política. Nunca más un gobierno rico con pueblo pobre”.

¿Cuánto gana un ministro de la SCJN?

De acuerdo con lo expuesto en el manual encargado de regular las prestaciones de los y las servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, los ministros perciben un sueldo neto mensual de 206 mil 948 pesos en donde no se contemplan las prestaciones.

Lenia Batres Guadarrama fue investida como ministra de la SCJN. (SCJN)

Tras conocerse que el salario de los ministros es incluso más elevado que el que percibe el presidente de la República cuando se consideran las prestaciones, el mandatario de origen tabasqueño hizo referencia a que estas cantidades lo que hacían era violar la Constitución por lo cual el pasado 27 de junio de 2023 dijo desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional que enviaría un documento a modo de modificar las percepciones de los mismos.

Documento al cual hizo referencia del presidente dijo que sería enviado a través de la Secretaría de Gobernación a modo de qué la suprema corte de justicia diera una respuesta sobre los altos sueldos que sus integrantes perciben es por ello que tras haber asumido al cargo Lenia Batres hizo hincapié en que su intención es que su salario no sea más alto que el que estipula la Carta Magna.