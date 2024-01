Xóchitl Gálvez acusa al gobierno de AMLO de estar coludido con el crimen organizado

En su gira por Oaxaca, Xóchitl Gálvez criticó la política de seguridad de AMLO. (CUARTOSCURO)

Xóchitl Gálvez, precandidata a la Presidencia de la República por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México, acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de estar coludido con el crimen organizado y criticó su política de “abrazos, no balazos”.

Durante una gira por San Lucía del Camino, en el estado de Oaxaca, la integrante del Partido Acción Nacional (PAN) pidió al mandatario federal no echar la culpa a los gobernadores de los hechos de violencia que han ido al alza en los últimos meses y urgió a combatir a la delincuencia organizada.

“Que no le eche la culpa a los gobernadores, es responsabilidad del gobierno federal enfrentar a la delincuencia, (pero) en lugar de enfrentarlos se ha coludido con ellos, se ha coludido porque con ‘abrazos y no balazos’, están felices los señores. No les pasa absolutamente nada”, dijo.

La política del blanquiazul aseguró que las bandas del crimen organizado están felices con la forma en la que actúa el gobierno de López Obrador, pues los dejan actuar impunemente.

Xóchitl Gálvez en su visita a Oaxaca. (X/@XochitlGalvez)

Al dialogar con la comunidad, Gálvez Ruiz recordó que el cierre del año 2023 terminó “fatal” con el asesinato de jóvenes en Salvatierra cuando se encontraban celebrando una posada, al tiempo que reconoció que Michoacán, Guerrero y el Estado de México sufren extorsionadores.

Acompañada del dirigente del PAN, Marko Cortés; y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, Xóchitl Gálvez hizo un llamado a los ciudadanos a no tolerar que el gobierno siga perpetuando esta situación: “¿Hasta cuándo quieren ustedes seguir soportando esta maldita inseguridad?, ¿no están cansados de que no haya seguridad?, ¿no están cansados de que no haya apoyos para el campo?, ¿no están cansados del abandono en la educación?, ¿no están cansados de los precios?”, los cuestionó.

Al subrayar que el país no va por buen camino y que “hasta a los de Morena los asaltan”, la senadora con licencia aseguró que luchará por defender los derechos de las personas indígenas y del campo; al tiempo que prometió educación a los jóvenes para que consigan mejores empleos y no caigan en las redes del crimen.

Criticó que los morenistas sólo piensen que se necesitan programas sociales para sobrevivir y dejan de lado la creación de oportunidades para que los ciudadanos puedan salir adelante.

Madrazo da consejos a Xóchitl Gálvez

Faltan menos de seis meses para la elección presidencial, por lo que Roberto Madrazo dio unas recomendaciones a Gálvez Ruiz. EFE/Alex Cruz

El ex candidato presidencial Roberto Madrazo Pintado recomendó a la precandidata Xóchitl Gálvez Ruiz capitalizar la supuesta merma en la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para las elecciones del 2 de junio. Madrazo, también exgobernador de Tabasco y miembro del PRI, propuso tres estrategias mediante un mensaje en su cuenta de X, plataforma que reemplaza a Twitter.

En la primera estrategia, Madrazo destacó la importancia de combatir el abstencionismo presente en los últimos comicios y la percepción de una ventaja automática para la Cuarta Transformación. Sugirió que Gálvez debería “combatir el abstencionismo y la falsa idea de que Morena tiene ganada la elección”. Esta táctica busca movilizar el voto opositor y cambiar la narrativa electoral.

El también exlíder del PRI aconsejó, en segundo lugar, que se capitalice el descontento de algunos sectores de la población hacia AMLO y continuar con la labor de “desenmascarar al político tabasqueño” así como “aprovechar el desencanto con el gobierno y seguir desenmascarando a AMLO”

La tercera clave que proporcionó Madrazo es la presentación durante la campaña de “propuestas concretas para resolver los problemas de desigualdad e inseguridad en el país”, orientadas a una visión novedosa.