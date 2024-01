¿Quedó en el pasado Sophie Turner? Joe Jonas es captado vacacionando con la modelo Stormi Bree en Cabo San Lucas

Joe Jonas en México. Fuente: TMZ

No cabe duda que 2024 está iniciando con grandes acontecimientos y el mundo del espectáculo no se queda atrás cuando se trata de actualizaciones sobre la vida de los artistas, en esta ocasión los reflectores alumbraron a Joe Jonas quién por momentos ha estado en el ojo del huracán luego de terminar su matrimonio con la actriz británica mejor conocida como la reina del norte por su aparición en la serie de televisión Game of Thrones, Sophie Turner, a quién calificó de mala madre por no hacerse cargo de sus hijas.

El drama de la discusión fue creciendo, llegando al punto de ser un sinfín de ataques por ambos bandos, Sophie Turner argumentaba que no la dejaban ver a sus hijas y del mismo modo cada semana salía algo nuevo a la luz, cada uno fue haciendo sus alianzas, Turner con Taylor Swift y Blake Lively y en ocasiones fue captada besando a su mejor amiga Tabitha Doherty pese a que se sabía de su noviazgo con Peregrine John Dickinson Pearson, empresario británico.

El estado de cada uno prevaleció en silencio durante el último mes de diciembre, aunque Joe Jonas con su éxitosa gira “The Tour”, volvía locas a sus fanáticas al confirmar una nueva gira mundial en la que México también está incluido.

En esta ocasión Joe fue capturado en un aeropuerto privado de Cabo San Lucas Baja California. Photo © 2023 Splash News/The Grosby Grou

Lo cierto es que si ambos eligieron poner fin a su relación,y tienen el derecho de rehacer su vida con quiénes ellos quieran sin ser juzgados. Es por ello que en esta ocasión Joe fue capturado en un aeropuerto privado de Cabo San Lucas Baja California, bien acompañado de la modelo Stormi Bree, con quién pasó las fiestas de fin de año y sorpredió absolutamente a todos cuando los fans de la banda disney descubrieron que dieron un concierto privado en el hotel donde se hospedaron.

Concierto privado Jonas Brothers: Foto: X

Lo cierto es que ya hay una aprobación de su relación por parte de sus hermanos con quiénes interpreto sus grandes éxitos en el concierto privado, no obstante las reacciones de los fans han sido aprobatorias debido a que Joe ha elegido las tierras mexicanas para empezar un año que proyecta a ser muy exitoso por la banda.

Con su gira al estilo Eras Tour, ha vendido miles de entradas a lo largo de Estados y al menos en México ofrecerán tres presentaciones, Ciudad de México, Monterrey y Cancún de donde se esperan llenos totales y se conviertan en las visitas más esperadas de 2024.