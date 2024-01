No solo Miguel Herrera, con estas personas ha discutido Christian Martinoli por sus comentarios

Christian Martinoli ha tenido problemas con jugadores y entrenadores por sus críticas durante sus transmisiones en TV Azteca (IG/ Christian Martinoli)

Un hecho que marcó al futbol mexicano fue cuando Miguel Herrera agredió y golpeó a Christian Martinoli, en aquel entonces el Piojo Herrera era director técnico de la selección mexicana, razón por la cual el tema escaló aún más, al grado que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lo quitó de su cargo.

Ocho años después de aquel suceso, el Piojo Herrera confesó estar arrepentido y mostró el pesar que le generó esa discusión con el narrador de Azteca Deportes; sin embargo, desde la perspectiva de Martinoli, solo se trató de un incidente habitual que forma parte de su profesión.

Miguel Herrera no es el único con el que Martinoli ha tenido problemas, pues tanto jugadores, directivos, así como comentaristas de la competencia lo han encarado. Aunque no siempre ha sido por el mismo problema, la constante es que las personas del futbol no toleran las críticas y los comentarios que suelta Martinoli en sus narraciones.

Las peleas de Christian Martinoli

Además del encontronazo que tuvo Martinoli con el Piojo Herrera, estas son otras de las discusiones que ha tenido que enfrentar el Deus por sus ácidos comentarios.

Miguel Herrera golpeó a Martinoli en el Aeropuerto de Estados Unidos (Archivo)

Ángel “Pleititos” Reyna

Ángel Reyna fue un mediocampista que en varios torneos fue campeón de goleo, pero su poca paciencia y alto temperamento lo llevaba a involucrarse en peleas constantemente. Razón por ello Martinoli lo apodó como Pleititos Reyna; en varias transmisiones de TV Azteca usó ese mote para calificar el comportamiento del jugador.

Pero, harto de ese apodo, el futbolista encaró a Martinoli. “Ángel Reyna me reclamó en Panamá, le decía Pleititos, que porque una de sus sobrinas se sentía muy ofendida porque en la escuela le decían que su tío se peleaba”, confesó Martinoli en entrevista con Heriberto Murrieta para Canal Once.

A pesar de que el fanático del Chorizo Power prometió ya no usar ese apodo, no pudo evitarlo y se ganó el rencor de Reyna.

Ángel Reyna encaró a Martinoli por el apodo de "pleititos" (Fotos: Cuartoscuro)

“Fue muy amable, nos sentamos ahí en el Aeropuerto de Panamá y le dije ‘pues ya no te pelees’, ‘ya no te pelees y ya está'. Siguiente partido se agarró contra cuatro y lo expulsaron, lo pasamos nosotros...”

Ricardo Peláez

En el Mundial Alemania 2006, Ricardo Peláez se unió al equipo de comentaristas de Televisa Deportes, así que compitió directamente con la señal del Ajusto. En una transmisión en vivo, Peláez cometió un error y dijo: “Cardoso ha rompido el récord de goles”.

Como el comentarista no se dio cuenta, lo repitió y coincidió que Christian Martinoli supo de ese error, así que en tono de burla lo usó para su cobertura deportiva. En cuanto supo de esta situación, el exfutbolista le reclamó en un restaurante de un hotel, según narró el propio Martinoli para el programa Toque de ESPN.

“Estábamos sentados en el restaurante del hotel y entonces vino Peláez, de entrada agresivo pero correcto en su lenguaje y me dijo: ‘Te pido por favor que ya te dejes de meter conmigo con este tema, te lo advierto’ yo nada más le dije ‘pégale a los libros’”.

'El Piojo' reconoció haberse equivocado por golpear a Christian Martinoli en 2015. Crédito: Toño de Valdés

“Cuando ya se iba, se le suelta la cadena un poco y me amenaza y me dice ‘porque para la próxima de voy a romper la ma****”

El incidente no pasó a mayores, Martinoli dejó de burlarse de Ricardo Peláez.

Jorge Pietrasanta

En las competencias más recientes de la selección mexicana, como la Nations League, Martinoli se quejó de estar narrando esa competencia, a lo que Jorge Pietrasanta aprovechó ese comentario para burlarse de TV Azteca. Ese comentario solo avivó la pelea entre ambos comunicadores.

En redes sociales Martinoli y Pietrasanta protagonizaron un intercambio de comentarios y críticas. Pero al final de la discusión, el narrador de ESPN enalteció a Martinoli.

Pero después lo volvió a llamar “llorón” porque los del Ajusco se quejaron que Jaime Lozano no les ha dado alguna entrevista desde que asumió el cargo en el Tri.