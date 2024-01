¿Luis Miguel le dio el pésame a Roberto Palazuelos por la muerte de su padre? Esto sabemos

Palazuelos dice que es mejor vino que Luis Miguel (Instagram)

La mañana del jueves 4 enero fue sorpresiva para Roberto Palazuelos, pues despidió a su padre Roberto Palazuelos Rosensweit a los 83 años de edad. El empresario, actor y conductor informó sobre la triste noticia en sus redes sociales y de inmediato, tanto fanáticos como medios de comunicación, compartieron su pésame y algunas palabras de fortaleza ante el doloroso episodio.

Sin embargo, muchos se preguntaron si Luis Miguel se habría puesto en contacto para darle el pésame, dedicarle algunas palabras de aliento o simplemente charlar con él dado la fuerte amistad que compartieron hace ya muchos años.

Para todos es bien sabida la historia de su amistad. Durante la década de los ochenta, cuando el cantante se encontraba en la cúspide de su carrera, ambos mantuvieron una amistad muy grande y bastante cercana. Sin embargo, a finales de aquella década se dejaron de hablar y ninguno de sus allegados o la prensa supo la verdadera razón de su distanciamiento.

En la serie de Luis Miguel, Vicente Tamayo interpretó a Roberto Palazuelos (Instagram / vicente_tamayo)

Fue muchos años después cuando se estrenó la serie Luis Miguel, que se conocieron los supuestos orígenes del pleito. En el episodio número 10 de la primera temporada se mostró un desacuerdo que ambos tuvieron mientras se encontraban en un antro. Por aquel entonces “El Diamante Negro” incursionaba en la actuación gracias a una telenovela y el cantante le minimizó por ello.

“Nunca vas a ser como yo”, le dijo a su amigo Roberto. Éste muy ofendido respondió: “¿Quién quiere ser como tú? Tú estás solo. Mira lo que le hiciste a Sophie. ¿Lo que le hiciste te parece poco? ¿Ya la fuiste a ver? ¿Mínimo conoces a la niña?”, le recriminó herido a su amigo, provocando que Luis Miguel se diera la vuelta y se fuera para no hablarle nunca más.

A pesar del desencuentro muchos esperaban que Luis Miguel se pusiera en contacto con quien hace años fuera su mejor amigo, para poder hablar con él ante la muerte de su padre. Y así se lo preguntó la prensa a las afueras del velatorio en donde el empresario y su familia velaron a Roberto Palazuelos Rosensweit.

Cuando se le preguntó si Luis Miguel ya se había puesto en contacto con él ante la lamentable noticia, el ‘Diamante Negro’ negó por completo el acercamiento y dijo secamente lo siguiente:

“No he hablado con él, la verdad”.

Lo que conserva Roberto de su padre

“El mayor legado que me deja mi padre es la perseverancia, el trabajo, el estudio... y ahora que soy pre candidato al senado de la República voy a salir a ganar esa elección y se la voy a dedicar con todo mi corazón”, expresó un conmovido Roberto Palazuelos.

El actor y también conductor habló con los medios de comunicación a las afueras del velatorio y afirmó que se trata de un momento muy doloroso: “La vida es dura señores. Quieran mucho a sus papás porque la vida se va y es dura”.

“Me hubiera gustado que me siguiera enseñando más cosas. Porque era un abogado de un nivel que hasta que se va te das cuenta de la falta que me van a hacer sus consejos, la falta que me van a hacer muchas cosas”, dijo ante las cámaras y micrófonos.

Roberto Palazuelos aprovechó la oportunidad para recordar el lugar en el que estarán las cenizas de su padre. Un lugar en el que, según él, también le gustaría reposar algún día.

“Las cenizas van a estar en una cripta que tenemos la familia en la Cruz de las Brisas, ahí quiere estar a lado de su mamá. Y ahí fue donde yo también me casé y ahí me gustaría estar yo también en algún momento”, concluyó.