Eduardo Verásteguí se pone del lado de AMLO y arremete contra el INE: “No sirve”

Luego de haber concluido de manera oficial los periodos de pre-campañas y con ello dar pie a que los partidos políticos definan a los políticos que los representarán en la boleta electoral, el actor, productor y también aspirante a la presidencia, Eduardo Verástegui confirmó que ya presentó una demanda en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que podría quedar fuera de esta contienda electoral.

El famoso quien además llegó a desempeñarse como cantante tras formar parte del grupo de pop Kairo, no solo anunció esta demanda, sino que además declaró que por primera vez estaba de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien durante su gestión buscaba una reforma electoral que llevó a que muchos ciudadanos salieran a las calles a defender al órgano electoral pensando que se eliminaría el mismo, defensores entre los que basta mencionar, se encontraba el aspirante al Poder Ejecutivo previamente mencionado.

Verástegui quien se ha ocupado de promocionar el estreno de su película Sonidos de Libertad, también ha aprovechado la exposición pública con el fin de pedir a los mexicanos su ayuda pues es necesario que junte un millón de firmas, motivo por el que ha hecho énfasis en que la aplicación del órgano electoral no funciona y esto le imposibilita el ser considerado como candidato presidencial.

Por este motivo, Eduardo Verástegui demandará al INE (Foto/Eduardo Verdugo)

En ese sentido, recordó a través de sus redes sociales que el próximo 6 de enero concluye el periodo de recolección de firmas; no obstante, también ha dado a conocer que la aplicación móvil no permite el registro de la credencial de elector de los ciudadanos que le dan apoyo, lo que ha dado pie a la medida antes mencionada.

“La libertad tiene una ruta, y hoy más que nunca te invito a tomarla”., escribió.

Durante su más reciente participación en el programa Despierta América, el famoso y ahora aspirante a participar en la política mexicana explicó cuál es la forma de firmar a su favor, lo que también permitió que asegurara estar a favor del mandatario de origen tabasqueño con quien estuvo de acuerdo en que el INE “no sirve”.

Verástegui se pone del lado de AMLO

A decir del productor quien ha causado polémica por sus declaraciones en contra del aborto, al tiempo de también haber sido objeto de críticas por difundir un video usando armas de fuego, el INE ha jugado con él y con su tiempo, lo que consideró una injusticia pues durante la precampaña que ha sostenido en los meses pasados, no solo ha invertido recursos propios, sino que además cuenta con la ilusión de juntar las firmas necesarias y éstas no se registran de manera exitosa, declaraciones que lo llevaron a mencionar al fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con quien dijo estar de acuerdo como pocas veces lo ha estado.

“Ahora entiendo al presidente López Obrador cuando él decía que el INE no sirve. Ahora entiendo el dolor que sintió cuando le robaron la Presidencia, Calderón”.

Durante su gestión, AMLO propuso una reforma electoral que no avanzó Crédito: cuartoscuro

Fue en 2006 cuando el fundador del partido guinda no solo pretendía convertirse en titular del Poder Ejecutivo, sino que además tras revelarse que el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa había ganado la contienda, el tabasqueño organizó un plantón en el primer cuadro de la capital mexicana. Seis años después, fungió de nueva cuenta como aspirante presidencial pero quien resultó ganador fue Enrique Peña Nieto, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue hasta su tercer intento que logró la investidura presidencial aunque con ello también destaco que el INE, entonces presidido por Lorenzo Córdoba Vianello no era funcional, derivando en presentar una reforma electoral que no avanzó.

Eduardo Verástegui remarcó que coincidía con López Obrador cuando éste denunció que Calderón Hinojosa le había robado la elección, por lo que momentos después se dijo arrepentido por haber defendido al INE, acto por el que además se consideró un ingenuo.

“Yo salí a defender al INE, ‘¡el INE no se toca, el INE no se toca!’, qué ingenuo fui”, remató.

El actor, productor y aspirante a la presidencia de México destacó que está de acuerdo con el presidente AMLO al asegurar que el INE no sirve Crédito: X @EVerastegui

En el marco en que el actor ha arremetido contra el INE, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) difundió un comunicado de prensa mediante el cual confirmó que el aspirante a la presidencia por la vía independiente no podía contar con más plazo para la recaudación de firmas, por lo que si para el 6 de enero no llega a la cantidad requerida por el INE, no podrá figurar en la boleta electoral. Cabe decir que López Obrador hasta ahora no ha reaccionado por las declaraciones de Verástegui.