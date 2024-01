Cómo está Erik Rubín en medio de los rumores sobre Andrea Legarreta y su supuesta infidelidad con Bernardo Gómez de Televisa

Erik y Andrea sostuvieron una relación por más de 20 años (@erikrubinoficial)

Durante las últimas horas los nombres de Andrea Legarreta y Anette Cuburu han aparecido en los marcadores de tendencias en las redes sociales debido a que la rubia reavivó un rumor y mostró su antipatía hacia la conductora del matutino Hoy.

Y es que en una reciente entrevista que brindó para Ana María Alvarado, Cuburu volvió a arremeter contra Legarreta y contra la productora Carmen Armendáriz, y aseguró que son unas “malas personas” que se merecen “lo peor”.

Además, la conductora de 48 años revivió una versión que ha circulado desde hace un tiempo, la que apunta a que presuntamente Legarreta está “protegida” por un alto ejecutivo de Televisa, razón por la que al paso del tiempo Andrea ha permanecido al frente de Hoy.

“Estuve en Hoy hace 16 años, entonces el que alguien esté hablando de mí hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y de una conductora que está ahí, que anda con un tipo desde hace 25 años, que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabemos, nadie debe de poner cara de sorpresa, todo el mundo lo sabe, tú lo sabes, Anita”, comentó la nacida en Mexicali en el espacio de YouTube.

Anette Cuburu revivió su enemistad con Legarreta y aseguró que lo que está viviendo es por lo que le ha hecho a otros Crédito: YouTube Ana María Alvarado

Esta información coincide con lo que comunicaron las periodistas Claudia de Icaza, Aurora Valle y Lupita Martínez en su programa De historia en historia, donde vincularon extramaritalmente a la también actriz de Alcanzar una estrella y el ejecutivo Bernardo Gómez.

De Icaza, quien previamente había calificado las declaraciones de Cuburu como “fuertes”, comentó que no era complicado adivinar a quién se refería la presentadora de Hoy Día.

“Entre ejecutivos te veas. A ver, sacando conclusiones: que Andrea andaba con un ejecutivo y luego la Cuburu se casó con (Alejandro) Benítez. Pero al final de cuentas trabajaba con ese ejecutivo, ¿cómo se llama?”, dijo Claudia.

Lupita Martínez entró a la conversación y mencionó que durante años ha sido un rumor dentro de la farándula mexicana: “Por supuesto, todo mundo lo sabe, pero no me consta, no puedo decir algo que no me consta”.

Momentos después, Lupita develó la identidad del ejecutivo que presuntamente tiene una relación con Andre Legarreta desde hace años: “Nadie me va a obligar a decir el nombre de Bernardo Gómez, jamás”.

Según los rumores, el co-presidente de Televisa tendría una relación más allá de lo laboral con Legarreta (Grupo Televisa/Cuartoscuro)

Las palabras de la periodista hicieron eco en las redes sociales y el público comenzó a especular sobre la supuesta relación extramatarimonial que habría ocurrido cuando Legarreta aún era pareja de Erik Rubín, de quien se separó sentimentalmente en 2023.

Cómo está Erik Rubín en medio de las versiones de infidelidad de Andrea Legarreta

Mientras el rumor continúa en tendencia, y luego de que Legarreta habría enviado una indirecta a Cuburu al compartir el siguiente pensamiento: “La gente feliz no es feliz porque tiene todo, es porque desarrolló la habilidad de ver todo lo bueno en las cosas que le pasan”, Erik Rubín se ha mantenido en silencio.

Legarreta, Rubín, sus hijas, el novio de Mía y los padres del torero se encuentran en Colorado (Foto: Instagram)

El ex integrante de Timbiriche y padre de Mía y Nina se encuentra vacacionando con ellas y la misma Legarreta, ajeno al escándalo que envuelve a su ex pareja. Así lo mostró en su cuenta de Instagram, donde compartió aspectos de su viaje a Beaver Creek Resort, una importante estación de esquí en el oeste de Estados Unidos, cerca de Avon, Colorado.

El cantante no se ha pronunciado al respecto de los rumores de infidelidad de la conductora Crédito: Instagram@erikrubinoficial

En las imágenes se le puede ver al músico en compañía de sus hijas y el novio de Mía, el joven torero Tarik Othón, con quienes pasa estas vacaciones de invierno. De esta manera, se confirma que la familia Rubín Legarreta se mantienen al margen de la polémica reciente.