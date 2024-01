Maite Perroni confirmó que mánager de RBD quedó fuera entre rumores de fraude: “Ya no es parte”

Guillermo Rosas, al centro, trabajó con RBD en su primera etapa hace veinte años (Foto: Instagram)

El regreso a los escenarios de RBD ha sido todo un éxito y con más de 50 conciertos en países como Brasil, Colombia, Estados Unidos y México, la banda pop consolidó una nueva etapa en el gusto de su público, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues recientemente un importante miembro del equipo del Soy Rebelde Tour fue dado de baja.

Se trata de Guillermo Rosas, representante artístico que ya había trabajado con la banda desde la telenovela Rebelde y sus giras musicales de aquel entonces. En 2023, el mánager se reintegró al concepto, pero recientemente surgieron rumores de que había presnetado malos manejos al interior de la exitosa gira.

Ahora, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Maite Perroni fue abordada por elementos de la prensa, quienes le preguntaron por la ausencia de Guillermo Rosas en la última etapa del Soy Rebelde Tour.

“Iniciamos un ciclo con él, estuvimos compartiendo con él el inicio de todo este tour, algunos conciertos y después seguimos adelante nosotros”, reveló Perroni en el encuentro disponible en el canal de YouTube de la periodista Berenice Ortiz.

Christian Chávez junto a los RBD y Guillermo Rosas, manager de la banda (Foto: Instagram)

La actriz que dio vida a “Lupita” en Rebelde fue cuestionada sobre la honorabilidad de Rosas, pues se ha rumorado que presuntamente habría cometido fraude a algunos fans, al venderles boletos VIP a un costo más elevado que el promedio, con la promesa de obtener beneficios especiales, lo cual supuestamente no ocurrió.

“En este momento la verdad es que no podemos dar ese tipo de declaración que haga un señalamiento así. Solamente estamos anunciando el cierre administrativo del tour y más adelante podremos tener más claridad de las cosas. (Guillermo Rosas) ya no es parte del equipo”, expresó la famosa de 40 años.

Perroni negó que Rosas fuera mánager de Anahí y Christian Chávez, como se ha asegurado en las redes sociales.

“Tengo entendido que no era mánager de nadie. Yo personalmente no había tenido ninguna relación profesional con él, solamente 20 años atrás cuando él fue parte del equipo de empresarios que llevó el tour de RBD hace 20 años. Y ahora era la primera vez que yo trabaja con él de esta manera, somos una sociedad, y de esa forma era como nos estábamos relacionando”, apuntó la también protagonista de telenovelas como Cuidado con el ángel y Antes muerta que Lichita.

Maite Perroni confirmó que Rosas ya no es parte del equipo de RBD (@maiteperroni y @carasmexico/Instagram)

Asimismo refirió que el lugar que dejó vacante Guillermo Rosas no será ocupado por nadie más. “Nadie se quedó en lugar de Rosas, en realidad éramos una sociedad, solamente la sociedad se modificó, en vez de seis, seguimos siendo cinco”.

Respecto a los rumores que aseguran que Rosas le daba preferencia a Anahí con un trato especial, distinto al del resto de los integrantes, así contestó Maite Perroni.

“No, yo creo que esa es la percepción de otras personas y no es importante”, así mismo no quiso hablar de la posibilidad de una demanda contra el representante.

“No puedo hablar de eso porque desconozco cómo se vayan a dar las cosas”.

Soy Rebelde Tour fue uno de los más redituables de 2023, a la altura de giras internacionales de artistas anglo (Foto: Instagram)

Otro de los rumores que se han difundido es que presuntamente la producción del Soy Rebelde Tour quedó a deber su trabajo a ciertos vestuaristas que colaboraron en la gira de shows. Al respecto, Maite dijo que no tiene “reparo” en saldar cualquier posible deuda.

“Eso no es así, hay muchas cosas que se dicen, pero no son ciertas. Nosotros no tenemos ningún reparo, por supuesto que no, en liquidar todo lo que representa el trabajo de cada una de las personas que forman parte de este tour y es lo que hemos hecho”, aseguró.

Se desconoce si en 2024 RBD continúe con una nueva etapa en su gira de reencuentro (Foto: Archivo)

Finalmente, pidió que se respete a Alfonso Herrera, quien no quiso formar parte de la extensa gira de conciertos.

“Yo creo que hay historias que cumplen ciclos y etapas y ha habido siempre muchísimo amor y RBD somos nosotros seis, y Poncho tomó una decisión diferente que se apoya y que se entiende y que no por eso las cosas cambian, al final su energía es parte de esto. Es importante que lo respetemos porque al final haber tomado una decisión así no tiene nada de malo, y eso no implica una ruptura, no implica una separación, no implica que él no sea parte de lo que se formó con RBD hace tantos años”, puntualizó.