Luis Enrique Guzmán cede ante Mayela Laguna; revelan fecha de cuándo se le realizaron pruebas de ADN a Apolo

Luis Enrique Guzmán sede ante Mayela Laguna; revelan fecha de cuándo se le realizaron pruebas de ADN a Apolo. (Crédito: Cuartoscuro / Facebook Mayela Laguna)

La batalla, que inició como mediática y ahora también es legal, entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán por la paternidad del menor Apolo está por terminar. La historia tiene un nuevo capítulo en el drama familiar, pues la nuera de la primera actriz Silvia Pinal reveló cuándo será la prueba oficial de ADN que se le realizará al menor de edad, ante autoridades mexicanas, peritos asignados y bajo el proceso sanguíneo que tiene mayor efectividad en dichos casos.

La ex pareja del hijo de Enrique Guzmán fue entrevista por Vega La Alegría y no dudó en anticiparles todos los pormenores del juicio que definirá la vida del menor, pues luego de que Luis Enrique Guzmán asegurara que no era su hijo y Mayela Laguna reafirmara que sí, serán las autoridades de la Ciudad de México quienes emitirán la última palabra.

“Es cuestión de días, de que regresen a los juzgados, nos ponen a los peritos a cada quien, obviamente nosotros no llevamos a nuestros peritos. El juez manda un perito a cada uno, se hace la prueba, se custodia, durante 10 a 12 días, es una prueba de sangre no molecular que es la más efectiva”, externó Mayela Laguna.

La ex nuera de la primera actriz Silvia Pinal externó que “no tiene lógica” que el productor de teatro niegue la paternidad de Apolo. Crédito: TV Azteca.

“Se investiga, se hace todo lo que se tiene que hacer para que se resuelva. Yo creo que a finales de enero estaremos en la audiencia donde ya se va a determinar que Luis Enrique es su papá”, finalizó.

Mayela Laguna vs Luis Enrique Guzmán: la integridad de un menor lejos de sus intereses personales

El escenario mediático ha sido testigo de una contienda pública entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán en torno a la paternidad del menor Apolo. Ambos han recurrido a distintos foros para exponer sus argumentos, incluidos programas de televisión y redes sociales. La batalla, que ha capturado la atención de los medios y del público, ha incluido desde acusaciones de fraude hasta pruebas de ADN.

Mayela Laguna, conocida por su participación en el medio del espectáculo, ha sostenido que Luis Enrique Guzmán, hijo del famoso cantante Enrique Guzmán, es el padre biológico del niño. Asegura que la relación entre ellos fue consensuada y que existen pruebas que corroboran su versión. Por su parte, Luis Enrique ha desmentido estas afirmaciones, y en una búsqueda por esclarecer la situación, se sometió a pruebas de ADN.

(Instagram//@luisenriquegp)

Los resultados de las pruebas genéticas han añadido otra capa de complejidad al caso. Mientras Luis Enrique Guzmán sostiene que los resultados lo eximen de cualquier vínculo biológico con el menor, Mayela Laguna cuestiona la validez de dichas pruebas, alegando posibles manipulaciones. Este punto ha sido uno de los más debatidos, generando especulaciones y manteniendo la controversia en el ámbito público.