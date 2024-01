Las críticas que recibió Arturo Zaldívar al llamar “ministra del pueblo” a Lenia Batres

El ministro en retiro de la SCJN reaccionó a la ceremonia de bienvenida de Lenia Batres (Cuartoscuro)

Nuevamente fue criticado el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en redes sociales y ahora fue por su respaldo a la nueva integrante de la Sala Superior del máximo tribunal en el país, Lenia Batres Guadarrama.

Te puede interesar: SCJN inicia sesiones este 2024; estos son los temas pendientes que enlistó para su resolución

Por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el expresidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) llamó “ministra del pueblo” a la exlegisladora, luego de que ésta mencionó ese mismo sobrenombre como algo que le han dicho desde que fue nombrada directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

”¡Enhorabuena, ministra del pueblo! El mayor de los éxitos. @LeniaBatres”

Aunque su mensaje fue corto, este rápidamente se llenó de comentarios cuestionando la postura que ha adoptado el experto en Derecho desde que dejó el Poder Judicial y se unió a los trabajos de la Cuarta Transformación, especialmente en el equipo de la precandidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo.

El expresidente de la Suprema Corte llamó "ministra del pueblo" a Lenia Batres (X/@ArturoZaldivarL)

Al momento de publicar esta nota, el mensaje lleva más de mil comentarios, en donde destacan fuertes señalamientos contra Zaldívar Lelo de Larrea y lo acusan de haber traicionado sus principios, mismos que lo habrían llevado a presidir el Poder Judicial.

Te puede interesar: La crema y nata de Morena: quiénes asistieron a la toma de protesta de Lenia Batres como ministra de la SCJN

“¿Ministra del pueblo o de un solo hombre? Eres un vulgar arrastrado y servil, das pena”, “el ‘pueblo’ es de López. Usted, su lacayo”, “¡Ridículo! Todos sabemos que es ministra de @lopezobrador_ ¿Y la división de poderes?”, “Zaldívar pasó de ser un ministro con una trayectoria respetable a perder el respeto de la gente del gremio y a ser parte de los Lord Molécula”, fueron algunos de los comentarios de internautas que se pudieron encontrar en la publicación.

Lenia Batres asumió como ministra de la Suprema Corte

La exdiputada también se defendió de las críticas en su contra. Crédito: Canal Judicial

El mensaje de Arturo Zaldívar se dio segundos después de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la bienvenida a Lenia Batres Guadarrama como la nueva integrante de la Sala Superior para un periodo de 15 años —2023 a 2038—.

Te puede interesar: Cuándo asumirá Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte

Y es que en su discurso de bienvenida, la exlegisladora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) agradeció las muestras de cariño y felicitaciones que recibió desde que rindió protesta ante el pleno del Senado de la República —pese a que éste rechazó en dos ocasiones la terna que envió el Ejecutivo Federal—, además de que dio a conocer que la han llamado “ministra del pueblo”.

“(La ciudadanía) ve varias reivindicaciones en esta Suprema Corte (...) quien crea que pueda ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo (...) ministra del pueblo, me han dicho y es un enorme halago”, explicó al mediodía del jueves 4 de enero.

Lenia Batres es la nueva ministra de la SCJN (X/@FFuentesBarrera)

Sin embargo, no fue la única parte de su discurso que rápidamente se popularizó, puesto que también lanzó críticas a la Suprema Corte, puesto que la señaló por ponerse encima de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

“(...) sostengo que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Corte, al grado de que los litigantes suelen decir: ¿Y qué dice la Constitución al respecto? Lo que decida la Suprema Corte”, expresó.