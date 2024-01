La Mañanera de hoy 4 de enero | “En Tamaulipas hubo mucho gobierno y los delincuentes prefirieron dejar libres a 32 migrantes”: AMLO

Decían que éramos iguales y llamaban a no votar, no estoy diciendo mentiras; allá arrasó el PRI y el VERDE, nosotros no nos quedamos en el discurso; la política es pensamiento y acción, dijo AMLO.

Tenemos visiones distintas, puedo probar que en Chiapas no hay delincuencia y no me creen, ellos traen un discurso en donde todo está mal; de manera respetuosa les digo que tenemos concepciones distintas que no debe haber pensamiento único, debe haber pluralidad y respetarnos, advirtió.