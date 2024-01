Chicote Calderón envió indirecta a la afición de Chivas tras su llegada al Club América

El lateral izquierdo fue presentado como nuevo jugador de las Águilas del América. (Ilustración Infobae México / Jovani Pérez)

En el marco del mercado de fichajes de invierno, las Águilas del América y las Chivas del Club Deportivo Guadalajara encaminaron uno de los fichajes más polémicos de la temporada. Cristian Calderón fue confirmado como nuevo refuerzo de los de Coapa y, tras su presentación oficial, envió un mensaje a la afición de las dos instituciones.

Te puede interesar: David Faitelson tunde al ‘Chicote’ Calderón por preferir al América en lugar de emigrar al extranjero

Una vez que el Club América confirmó la llegada del Chicote Calderón, el futbolista retomó una publicación de uno de sus amigos en la red social Instagram y la difundió en sus historias temporales sin miramientos. Y es que en la imagen, además de expresar la alegría que le generó formar parte del equipo, se pudo leer una polémica declaración.

“¡El más feliz con esta noticia! A romperla en el mejor equipo de México, hermano ¡Muchísimas felicidades! A callar bocas”, fue el texto que se leyó en la imagen editada por la amistad del nuevo refuerzo de las Águilas del América.

El futbolista mexicano emitió un polémico mensaje en sus redes sociales (Ig/criscalderon26)

Y es que desde que se dieron a conocer los rumores en torno a la posible llegada del exdefensor de las Chivas del Guadalajara a las instalaciones de Coapa, un sector de la afición de ambas instituciones comenzó a expresar disgusto por la negociación encaminada entre las instituciones deportivas.

Te puede interesar: Esto es lo que ganaría Chicote Calderón si fuera jugador del América

Los motivos del disgusto fueron varios. En primera instancia tomaron en cuenta la rivalidad que existe entre las dos instituciones. Y es que al ser los protagonistas del Clásico Nacional, ambos planteles compiten por ser el mejor equipo del circuito mexicano dentro y fuera de la cancha. Incluso, los fichajes entre las dos instituciones han sido pocos.

Por otro lado, los seguidores del actual campeón del futbol mexicano se expresaron en contra de la decisión de la directiva por el historial de indisciplinas que el defensor llegó a cometer durante su estancia en las Chivas del Club Deportivo Guadalajara.

Chicote Calderón eliminó al Club América en una liguilla.(Mexsport)

Cabe mencionar que, durante el torneo de Apertura 2023. el nuevo futbolista del América fue separado del plantel junto con Alexis Vega y Raúl Martínez por haber violado el reglamento interno del equipo tapatío durante su visita a la ciudad de Toluca, en el Estado de México, para enfrentar en la temporada regular a los Diablos Rojos.

Te puede interesar: Chicote Calderón: la vez que humilló y eliminó al América en un partido de la Liga MX

Uno de los personajes que se pronunció en contra de la llegada del Chicote Calderón al Club América fue Álvaro Morales. El comentarista deportivo de la cadena ESPN afirmó que, además de las indisciplinas, el futbolista no será la solución para fortalecer a la plantilla del equipo de Coapa. Incluso, puso en duda su buen funcionamiento.

Con los Rayos tuvo grandes actuaciones, tanto así que Chivas se fijó en él. (Mexsport)

“(Chicote Calderón) no me parece una solución o que le vaya a quitar el puesto a Luis Fuentes, que va seis meses más. Entonces yo no lo veo como jugador de América, no me parece el refuerzo ideal de América (...) Número uno, en el América no hay una cuestión moral por traer a otros jugadores de equipos que odian al América. Número dos, muy pocos jugadores de Chivas han funcionado en América, ahora ¿Es lo qué necesita el América? No, no es lo que necesita el América”, expuso en Futbol Picante.

¿En qué consiste el contrato que Chicote Calderón firmó con las Águilas del América?

De acuerdo con información del medio especializado en deportes ESPN, la llegada de Cristian Calderón al Club América fue a través de un contrato que lo vincula durante los próximos tres años, es decir hasta el año 2027. No obstante, no se dieron a conocer las cifras por el fichaje, así como el salario que percibirá como jugador azulcrema. A pesar de ello, el portal especializado en fichajes, Transfermarkt, estima que su valor actual es de EUR 2 millones.