Captan a policías vendiendo arma a un civil en Cuernavaca; ya fueron suspendidos

(Captura de pantalla)

Dos elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac) fueron separados de su cargo luego de que fueran captados en video vendiendo armas a un comerciante.

El clip, difundido a través de las redes sociales, da cuenta de dos uniformados ofreciendo un arma de fuego y un cargador a un hombre ―presuntamente un comerciante― sentado en la parte trasera de una camioneta.

En las imágenes de más de un minuto de duración se ve a un hombre revisando el arma tipo escuadra y el cargador de forma minuciosa y luego sacando un fajo de billetes de su mandil, dándoselo a los oficiales, quienes se ponen a contar los billetes.

El comerciante y uno de los policías, que usa pasamontañas, continúan platicando por un rato más e incluso el otro uniformado toma fruta de la camioneta del comerciante, pues en la parte trasera hay decenas de cajas apiladas con un alimento de aspecto amarillo.

Luego de que el video se viralizara en las redes sociales, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, confirmó a los medios de comunicación que ya habían identificado a los agentes involucrados en el hecho ocurrido el pasado sábado 30 de diciembre.

“Ya tenemos identificados a los elementos y se procederá conforme a la Ley. La venta de armas por particulares no está permitida, eso es un tráfico, no tengo datos de la penalidad, pero habría que valorar si el arma fue producto de un aseguramiento a una persona y no fue puesta a disposición, entre otras cosas”, manifestó.

Posteriormente, la titular de la Seprac, Alicia Vázquez Luna, y el subsecretario de dicha dependencia, Christian Méndez Quintana, dieron a conocer la suspensión de ambos elementos mientras se llevan a cabo las investigaciones por el delito de tráfico de armas. Sin embargo, esta situación no afecta sus prestaciones laborales, por lo que seguirá recibiendo su salario.

Las autoridades de la Seprac precisaron que aún debían determinar si el arma vendida era de fuego o bien de balines, y de ello dependerá las sanciones que se impondrán, así como el proceso a seguir.

La venta de armas está regulada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información, durante el 2023 fueron abiertas 35 carpetas de investigación en contra de policías de Cuernavaca, de los cuales al menos ocho fueron separados de su cargo de forma definitiva, entre ellos los dos elementos que extorsionaron a una estudiante de la Universidad Autónoma de Morelos.

De acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el artículo 51 señala que la compraventa de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se hará por conducto de la institución oficial que señale el Presidente de la República; y se realizará en los términos y condiciones que señalen los ordenamientos que expida la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, según corresponda.

En tanto, el artículo 53 indica que la compra-venta, donación o permuta de armas, municiones y explosivos entre particulares, requerirá permiso extraordinario.

Bajo estas regulaciones, se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente; además, podría hacerse acreedor de multas.