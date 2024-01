“Iniciamos el camino a la gubernatura”: Rocío Nahle aseguró trabajar por Veracruz como en Dos Bocas

La secretaria de Energía aseguró que Veracruz "es su destino" (Cuartoscuro)

La ex titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle oficializó su precandidatura con el Movimiento de la Cuarta Transformación (Morena) a la gubernatura de Veracruz para los próximos comicios federales. En un evento oficializado por las dirigencias del partido guinda, la anterior funcionaria aseguró continuar con la Transformación y la Unidad en la entidad.

Acompañado de la secretaría general de Morena, Citlalli Hernández, y otros integrantes, Rocío Nahle inició su precampaña como la coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación veracruzanos, en donde se integran el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Morena.

Desde Coatzacoalcos, la ex funcionaria le fue entregada la constancia, por lo que destacó y agradeció el apoyo del partido, las fuerzas que se han sumado y a la población de Veracruz, en donde aseguró trabajar como lo hizo “día y noche” en la construcción de la refinería Olmecas de Dos Bocas, impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Hoy iniciamos el camino hacia la gubernatura del más bello, grande y nombre estado de Veracruz y vamos a seguir haciendo historia”, destacó en su discurso

La morenista recordó que cuando estuvo al frente de una de las megaobras del primer mandatario federal destacó el trabajo y planeación que, como “buena ingeniera”, buscó implementar. Resaltó que sus planes son seguir con estas estrategias, pero ahora rumbo a las elecciones federales de este año.

“No hay una buena supervisión, no hay una buena planeación. Y eso voy a hacer, tal como coordiné una magna obra donde vivía las 24 horas para que eso fuera una realidad y ahí están las pruebas”, sostuvo la precandidata.

En su discurso, la ex secretaría de Energía recordó que las iniciativas del titular del Ejecutivo federal han alcanzado logros destacables como la implementación de los Programas Sociales en un contexto que se veía impreciso, por lo que resaltó seguir con la unidad que ha llevado el Movimiento de la Cuarta Transformación en su natal Veracruz en la contienda.

Es ingeniera Química con especialidad en Petroquímica e inicio su carrera en Pemex. Foto: FB/Rocío Nahle

“Veracruz es de todos, no tiene dueño y voy a trabajar cada día en la unidad. Voy a trabajar por los 212 municipios. Vamos a trabajar en la construcción. Yo soy ingeniera y las ingenieras sumamos, no restamos; las ingenieras multiplicamos, no dividimos; exponenciales, eso hacemos y eso es lo que voy a hacer en Veracruz porque ya está en marcha la 4T”, destacó.

Rocío Nahle hizo un llamado a los simpatizantes y militantes a cerrar filas con el partido, sobre todo ante la historia que tiene el partido en Veracruz. Al evento asistieron legisladores locales, así como los delegados de los partidos aliados Marcelo Ruiz Sánchez, del PVEM y Esteban Ramírez Zapeta, representante estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta.

Así como también el comisionado Nacional del Partido del Trabajo en Veracruz, Ramón Díaz Ávila, el coordinador ejecutivo del PT en el estado, Vicente Aguilar Aguilar, el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica y Eduardo “Tato” Vega, líder estatal de Fuerza por México en Veracruz y Maiella Gómez Maldonado, encargada del Comité Ejecutivo Nacional del partido ‘Fuerza por México’.

El presidente López Obrador dijo que Rocío Nahle y Octavio Romero son funcionarios servidores públicos de primera, y que “no son ratas ni corruptos”

Luego de que diera su discurso, la ex secretaría utilizó sus redes sociales para resaltar el inicio de su precampaña, la cual fue mencionada por la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Arrancamos la precampaña a la gubernatura con el respaldo de las y los compañeros de nuestro movimiento transformador. 4T. En Coatzacoalcos, bastión morenista, en mi tierra y con mi gente refrendó el compromiso a los veracruzanos de trabajar con pasión. Por amor a Veracruz”