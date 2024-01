Mariazel recibió un disparo en el rostro mientras caminaba en la CDMX

La conductora nunca había contado la lamentable anécdota Foto: IG/mariazelzel

Los niveles de violencia en México se mantienen en números rojos, no existe un día en que no se registren homicidios en nuestro país, así como secuestros, robos a mano armada, riñas violentas o reportes de extorsiones y amenazas de muerte.

Ante esta ola de violencia dentro del territorio mexicano, generado por múltiples factores como impunidad o el narcotráfico, todos los sectores sociales se han visto afectados pues desde funcionarios públicos (que sufrieron atentados como el caso de García Harfuch) hasta los artistas como Miguel Bosé quien fue víctima de un asalto dentro de su propia residencia.

Es en la esfera del espectáculo mexicano en donde se sitúa el caso en cuestión y es que la conductora deportiva y de entretenimiento contó una anécdota relacionada con la violencia en donde pudo haber muerto; sin embargo, sobrevivió para poder contar que un día recibió un disparo en el rostro mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México.

De acuerdo con la conductora el mayor daño fue el psicológico y fue a su familia Crédito: Unicable

Resultó que Mariazel se encontraba saliendo de su trabajo en una de las televisoras mexicanas, de la cuál no reveló el nombre, cuando fue abordada por un delincuente que primero trató de robarle sus pertenencias, pero después cambió de opinión y el criminal pretendía secuestrarla.

Si embargo, el tipo estaba armado con una pistola que se disparó, sin saber si fue de manera intencional o accidental, cuando estaba apuntando, a quemarropa, directo a la mandíbula de Mariazel. Después del impacto ella se desplomó, estaba sangrando y le dolía mucho, pero estaba consciente.

De acuerdo con las palabras que compartió la conductora, poco tiempo después de recibir el balazo en la cara, las personas que transitaban por la zona se empezaron a acercar a ella tras verla en el piso, pero fue un señor quien detuvo su camioneta y se la llevó al hospital, antes de llegar la presentadora quedó inconsciente.

Mariazel fue rescatada por un hombre llamado "Ángel" (Instagram/@mariazelel)

Ante los cuestionamientos de la conductora Yolanda Andrade, Mariazel explicó que no quedó ningún tipo de cicatriz por fortuna, además no logró perforar su cráneo por lo que de alguna forma “rebotó” hacia su oreja. Con el tiempo, detalló, se le hizo una costra y al caerse descubrió que no había dejado ninguna marca.

Pero, si bien no precisó si fue sometida a una cirugía de emergencia o programada, la conductora de televisión informó que tiene una placa de titanio en la mandíbula. Mariazel especificó que el daño fue mayormente para su familia que para ella.

La famosa que también forma parte de la “familia disfuncional” del show Me Caigo de Risa detalló que cuando despertó su mamá estaba medicada pues de la impresión se le desencadenó una crisis nerviosa.

La actriz anunció su regreso triunfal a la televisión mexicana tras muchos años de ausencia. (Ig: @mariazelzel)

Detrás de esta trágica historia también hay emotividad pues la persona llamada Ángel también le dejó un papelito dentro de su chamarra ensangrentada con su número de teléfono. Después de llamarle para decirle que estaba viva y agradecida, nunca más supo de él.

Monserrat Oliver agradece que existan ángeles como el que cuidó a Mariazel

Después de que Mariazel contara que fue salvada por una persona que la llevó al hospital tras recibir un disparo en la cara, Montserrat Oliver agradeció que existieran personas que todavía auxilien y ayuden a las personas que lo necesitan a pesar de ser desconocidas.

Esto fue lo que contó:

“Que historia... que bonito que todavía exista gente que ayude a los demás y que sean ángeles para los demás, nunca pasemos con los ojos cerrados, por favor... que padre ser ángel un aplauso para él”.