Así fue la despedida de ‘El Ojos’, líder del Cártel de Tláhuac, tras ser abatido

Así fue la despedida de 'El Ojos' en Tláhuac (Infobae)

Felipe de Jesús Pérez Luna, ‘El Ojos’, fue uno de los narcotraficantes más queridos al sur de la Ciudad de México y una prueba de ellos fue su funeral en el que estuvieron más de 300 personas, por lo que tuvieron que aplicar un gran dispositivo de seguridad para imponer orden.

Tan solo a las horas de su muerte, los habitantes de la zona se dieron cita a la comandancia, donde realizaron algunas pintas y se manifestaron con pancartas, al considerar como una injusticia la forma de actuar de los elementos de la Marina.

“Como nunca antes sus seguidores protestaron violentamente contra la autoridad, se manifestaron con pancartas y pintas en sus unidades, así como en los camiones del transporte público, la gente lo quiere y lo respecta, ‘estamos con usted siempre fieles’, ‘el señor Felipe no es secuestrador, ni delincuente’”.

Aunque muchos salían en su defensa, otros denunciaban ante las autoridades la desaparición de al menos 64 jóvenes, los cuales trabajaban como mototaxistas, y jamás se quisieron alinear con el Cártel de Tláhuac.

Así fue la caída de Felipe de Jesús Pérez Luna, 'El Ojos' (Infobae)

“Con el capo muerto, había algunas voces que exigían justicia y que la tranquilidad regresara a la demarcación, convencido de que él reina de Felipe de Jesús Pérez Luna había terminado, algunas personas se acercaron a la procuraduría local y denunciaron la desaparición de 64 jóvenes que entre 2016 y 2017 trabajaban como mototaxistas y que no se quisieron alinear”, se lee en libro ‘Narcos en México’.

Más de 300 personas caminaron desde las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac hasta el panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, en su mayoría entonaban la frase “se ve, se siente, Felipe está presente”, defendiéndolo de todo los señalamientos.

“Al ‘Ojos’ lo despidieron como los grandes capos, al sepelio acudieron más de 300 seguidores que coreaban su nombre al ritmo de la música de banda y narcocorridos que se escuchó en el trayecto desde Tláhuac hasta el panteón civil San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, ‘se ve, se siente, Felipe está presente’, gritaban los asistentes entre el fuerte dispositivo de seguridad, que implementó la Secretaría de Seguridad Pública con 800 policías y un helicóptero”, cuenta el autor.

En uno de los carteles se lograba leer que Pérez Luna era un empresario que daba trabajo a la población, desmintiendo que era un “secuestrador, extorsionador y narcotraficante”.

“‘El señor Ojos no roba, no secuestra, no extorsiona, le da trabajo a la gente, el señor ‘Ojos’ no es un delincuente, ayuda a la gente’, se podía ver en los letreros que llevaba la gente al velorio”, se lee en la obra.

Arturo Beltrán Leyva era conocido bajo el mote de 'El Botas Blancas' (Infobae)

Comparaciones con los funerales de otros capos abatidos

La despedida que le hicieron familiares en 2017, fue algo similar a lo que le hicieron a Arturo Beltrán Leyva en Sinaloa, en 2009, así como la que le rindieron a Nacho Coronel, un año después en el mismo estado, así como el homenaje espiritual que se le rindió a ‘El Chayo’, en Michoacán 2014.

“El acto, recuerda la despedida que familiares, colaboradores le hicieron a Arturo Beltrán Leyva en Sinaloa, en 2009, al homenaje que recibió Ignacio Coronel en su funeral, también en Sinaloa, en 2010, o los honores que le rindieron los caballeros templarios a su líder espiritual , Nazario Moreno González, ‘El Chayo’, en Michoacán 2014″, relata el autor del libro.