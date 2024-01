“América no lo necesita”: Álvaro Morales menosprecia la posible llegada del Chicote Calderón | VIDEO

El periodista dijo que el pasado chiva de Calderón le afecta al americanismo. (Ilustración: Jesús Avilés / Infobae México)

Álvaro Morales, analista deportivo de la cadena ESPN y fan empedernido del América arremetió fuertemente contra el defensor Cristian Calderón con su llegada a las Águilas.

Te puede interesar: Heriberto Jurado en la mira de América, Chivas y Rayados; conoce más sobre la joven promesa de Necaxa

Durante el show de Futbol Picante, el también comentarista deportivo dijo que el Chicote no es un jugador top que necesite el América, por lo que futbolistas que llegan del Rebaño Sagrado a las Águilas han brillado muy poco.

“(Chicote Calderón) No me parece una solución o que le vaya a quitar el puesto a Luis Fuentes, que va seis meses más. Entonces yo no lo veo como jugador de América, no me parece el refuerzo ideal de América”, destacó.

Da sus puntos del porqué no debe llegar al América

Asimismo, el Brujo Morales aseguró que en América no hay moral por traer jugadores de Chivas; sin embargo, el Chicote Calderón no es el jugador que necesitan sus amadas Águilas, pues a sus constantes indisciplinas con el Rebaño Sagrado.

El lateral izquierdo pronto será presentado como nuevo jugador de las Águilas del América. (Ilustración Infobae México)

“Número uno, en el América no hay una cuestión moral por traer a otros jugadores de equipos que odian al América. Número dos, muy pocos jugadores de Chivas han funcionado en América, ahora ¿Es lo qué necesita el América? No, no es lo que necesita el América”, comentó en Futbol Picante.

Te puede interesar: Esto es lo que ganaría Chicote Calderón si fuera jugador del América

“América es tan importante y trascendente para este país que no odia a Chivas, Chivas odia al América, y ellos no deberían llevar jugadores americanistas. Pumas odia al América, ellos no deberían llevar jugadores americanistas”, agregó el analista deportivo.

El analista de ESPN dijo que el exfutbolista de Chivas no merece vestir los colores de las Águilas. Crédito: Twitter FutbolPicante

Este miércoles 3 de enero, en punto de las 8:30 de la mañana, se dieron a conocer varios videos de la llegada del Chicote Calderón a abordo de una lujosa camioneta blanca al Nido de Coapa, por lo que su llegada al América es inminente y convertirse en el primer refuerzo para el Torneo de Clausura 2024.