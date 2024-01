Esta es la razón por la que Santiago Giménez prefirió jugar con la Selección Mexicana y no con Messi en Argentina

El delantero de doble nacionalidad, Santiago Giménez, se inclina por México en sus elecciones personales y futbolísticas (Santiago Gimenez)

De cara a los torneos que la selección mexicana de futbol encarará en el año 2024, Santiago Giménez se ha posicionado como uno de los jugadores de mayor expectativa por sus cualidades. Aunque su doble nacionalidad le hubiera podido permitir defender los colores de la camiseta argentina, decidió inclinarse por la tricolor debido a motivos muy específicos.

Según indicó en declaraciones para el medio El Futbolero México, rescatadas por la pagina web de Claro Sports, Santiago Giménez rechazó a la albiceleste y se negó a la posibilidad de compartir el terreno de juego, las enseñanzas y el vestidor con Lionel Messi, quien es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del balompié.

“Yo no miento, amo a Messi. Es un animal, es el mejor de la historia, pero mejor jugar en contra (...) Me encanta Leo Messi, creo que es el mejor jugador de la historia, pero no iba a tomar la decisión por Messi. La iba a tomar con... Estoy feliz con la decisión”, declaró al medio de comunicación en un primer instante.

Santiago Giménez es uno de los principales referentes del Feyenoord en la actualidad

Más adelante, el hijo de Christian Giménez “El Chaco”, detalló cuáles fueron los motivos de haber elegido a México. Aunque no negó sus raíces argentinas, debido a que sus padres, y él mismo, nacieron en el país sudamericano, Santiago reconoció su apego por México debido a que es el lugar donde se desarrolló durante gran parte de su vida.

“Me siento una mezcla. Si bien me siento mexicano, porque toda mi vida estuve en México desde los dos años, nací en Argentina y esa es una realidad. Toda mi familia es de Argentina y las raíces no las va a cambiar nadie”, declaró.

¿Por qué Santiago Giménez decidió jugar para la selección mexicana?

No es la primera ocasión en que Santiago Giménez habla sobre su decisión de querer pertenecer a la selección mexicana de futbol en lugar de a la argentina. En ese sentido, durante una entrevista con el exfutbolista Hugo Sánchez en el medio ESPN, aseguró que el momento crucial aconteció cuando jugaba para las divisiones con límite de edad en 20 años.

El Bebote estuvo a punto de ser campeón de goleo en su temporada de debut en los Países Bajos (X / @Eredivisie)

“En un momento, en la sub20, tenía la opción de ir a la selección argentina sub20 o ir a la selección mexicana sub20 y ahí fue cuando yo tuve que decidir. Hice una cosa que creo que fue lo correcto. Dije que no iba a pensar en qué me conviene más o pensar en el futuro, simplemente voy a decidir con el corazón”, expuso.

Más allá, afirmó que su sentimiento de pertenencia se encuentra más apegado a México que a la nación que lo vio nacer. Dicho motivo fue su principal argumento para decidir defender la camiseta del país donde debutó en el ámbito profesional.

“Cuando me pregunté eso en el interior fue cuando yo decidí por México, porque la realidad es que yo me siento más mexicano que argentino. Yo soy argentino de nacimiento, pero yo llegué a México a los dos años, entonces toda mi vida fue en México y yo me hice mexicano a través de que a los dos años ya estaba viviendo en México, ni siquiera me acuerdo cuando yo vivía en Argentina”, declaró.

El hijo del Chaco Giménez es uno de los delanteros más prometedores en la actualidad de la selección mexicana de futbol. @futpicante

Con el paso del tiempo, Santiago Giménez continuó incrementando sus cualidades futbolísticas, mismas de las que echó mano para finalizar con la sequía de títulos del Cruz Azul. En los certámenes siguientes su talento llamó la atención de diversos equipos en Europa, aunque decidió fichar con el Feyenoord.

En la actualidad, Giménez es uno de los referentes del cuadro con sede en la ciudad de Rotterdam. En tanto, después de haber ganado la Copa Oro con la selección mexicana, se perfila para ser uno de las principales figuras en la Copa del Mundo de 2026.