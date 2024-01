Descubre las series favoritas del público en Netflix México

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix México:

1. El niñero

En un momento de pánico, una ejecutiva contrata a un ranchero para que cuide de sus hijos. No se imagina que él pondrá a prueba sus ideas sobre los roles de género y el amor.

2. Berlín

En sus días de gloria, Berlín y una banda de ladrones se reunieron en París para ejecutar un ambicioso golpe: robar 44 millones de euros en joyas en una noche.

3. Belleza Verdadera

True Beauty Después de ver vídeos de belleza en Internet, una tímida fanática del cómic domina el arte del maquillaje y ve cómo su posición social se dispara cuando se convierte en la chica más bonita de su escuela, literalmente, de la noche a la mañana. ¿Pero su estatus de élite será de corta duración? ¿Cuánto tiempo puede ella mantener su "yo real" en secreto? ¿Y qué hay de ese chico lindo que le gusta? ¿Te imaginas si se enterara de la verdad? Lee Su Ho es el único que ha visto su rostro desnudo, quien no solo es uno de los mejores estudiantes, sino que también llama la atención de todas las chicas que lo rodean. A pesar de su popularidad, Lee Su Ho tiene un lado tímido, se pone rojo brillante cuando se avergüenza y dice cosas que lamenta. Por otro lado están Han Seo Jun, un chico alto y atractivo como un modelo, rudo a primera vista pero también con un par de secretos; y Kang Su Jin, una diosa en toda regla, al menos físicamente hablando.

4. Cindy la Regia: La serie

Cindy, una aguda e inquieta adolescente, crece feliz en la alta sociedad de San Pedro Garza García en Nuevo León. Cuando ella y sus amigas de toda la vida entran por primera vez a una preparatoria mixta, Cindy se cuestiona el rol de "princesa" y la búsqueda del “príncipe azul” que le han enseñado siempre. En las aventuras de su primer año, Cindy aprende que complacer a los demás no importa tanto como encontrarse a sí misma.

5. La conserje Pokémon

Este es el Pokémon Resort: un lugar tranquilo donde los Pokémon pueden descansar y divertirse. ¿A qué adorable huésped ayudará primero Haru, la nueva conserje?

6. Capitanes del mundo

De los vestuarios al campo, esta docuserie ofrece acceso exclusivo a las 32 selecciones que luchan por alcanzar la gloria futbolística en la Copa Mundial de la FIFA 2022.

7. Mi adorable demonio

Un demonio pierde sus poderes cuando su camino se cruza con el de una gélida heredera, que podría tener la clave para recuperar sus habilidades y conquistar su corazón.

8. Mi vida con los chicos Walter

Después de una tragedia, la adolescente Jackie Howard se muda a un pueblo con la familia de su tutora. Allí aprende lecciones importantes sobre el amor, la esperanza y la amistad.

9. Nothing to See Here

10. Somewhere Between

Una productora de noticias salta al pasado y revive una semana nefasta con la chance de detener a un asesino serial. Si falla, perderá a su hija para siempre.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.