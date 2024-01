Cuál será el concierto más caro en México del 2024

México tiene agendados espectaculares conciertos para el 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 2023 fue un año cargado de sorpresas para los fanáticos de los espectáculos musicales en vivo. Los conciertos fueron una constante en nuestro país, especialmente en la Ciudad de México, epicentro de gigantescos estadios como el Foro Sol o el Estadio Azteca.

Los recintos para conciertos fueron utilizados por artistas de talla internacional como Taylor Swift, BLACKPINK, Depeche Mode, Billie Eilish, Lana del Rey, Paul McCartney y muchísimos otros más que presentaron espectáculos de primer nivel para sus fans mexicanos.

Tal parece que esta fiebre por asistir a conciertos no parará en este año 2024, sino que se va a fortalecer mucho más. Por supuesto, los artistas y bandas internacionales no han dejado a México fuera de sus giras para 2024, por lo que el año viene fuerte en cuanto a shows internacionales.

Estos fueron los mejores conciertos de la CDMX durante 2023 Foto: Jesús Abraham Aviles Ortiz

Aquí te contamos todo acerca del concierto que se celebrará en México, durante 2024, y que tiene los boletos más caros hasta el momento. Cabe mencionar, que todo puede cambiar pues es altamente probable que se anuncien nuevos shows a lo largo del año.

El boleto más caro para Metallica en México costó más de 140 mil pesos mexicanos

Metallica, emblemática banda responsable de clásicos temas como Nothing Else Matters o Master of Puppets, volverá a los escenarios mexicanos en el mes de septiembre del 2024. Tiene 4 conciertos agendados en el Foro Sol de la Ciudad de México y se trata de un revolucionario espectáculo.

El M27 World Tour se presenta como un “Fin de semana irrepetible. 2 noches, 2 sets diferentes, 2 bandas teloneras diferentes, en el centro del círculo del Foro” y tendrá de teloneros a exponentes como Greta Van Fleet, Five Finger Death Punch, Mammoth WVH e Ice Nine Kills.

Metallica en México tiene el boleto más caro de todo el 2024, hasta ahora REUTERS/Caitlin Ochs

Cuando salió el anuncio de la venta de los boletos, también se anunciaron los paquetes que se pusieron a disposición de los fans. Por supuesto, estos accesos tenían beneficios buenísimos y el más caro de ellos costó más de 140 mil pesos mexicanos. Estos fueron los paquetes y los costos en dólares.

- Nothing Else Matters Snake Pit Experience; $3 mil 222 USD a $4 mil 398 USD

- Moth Into Flame Snake Pit Experience; $1,038 USD a $1,398 USD

- One Enhanced Experience; $830 USD a $1,098 USD

- Frantic Early-Entry Ga Package; $414 USD a $598 USD

- Seek & Destroy Reserved Package; $518 USD a $698 USD

- Lux Aeterna Platform Experience; $7 mil 272 USD

Este último paquete, de más de 140 mil pesos mexicanos, contiene el acceso a una plataforma con tan sólo ocho asientos desde donde se podrá ver el show a muy buena altura y distancia. Del mismo modo, la experiencia Lux Aeterna incluye un “pre-show” donde los fans de la banda podrán consumir bebidas y alimentos sin límite.

Madonna y Karol G: también de los conciertos más caros

Madonna también cobró una millonada por boleto para verla en el Palacio de los Deportes EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LIVE NATION

La reina del Pop, Madonna, volverá a México con un espectacular show que celebra 40 años de carrera artística. El boleto más caro para ver a la intérprete de Like a prayer también se vendía junto a un paquete, mismo que subía su precio estratosféricamente: ver a Madonna en primera fila para los shows de The Celebration Tour en la Ciudad de México llegó a costar hasta más de 25 mil pesos mexicanos.

Por otro lado, Karol G, la colombiana que está rompiendo toda clase de récords alrededor del mundo, dará su primer show en el Estadio Azteca. El boleto más caro para ver a la Bichota en nuestro país costó casi 10 mil pesos mexicanos.