Timbiriche, RBD y OV7: reencuentro y final de las bandas pop este 2023

México celebró aportes musicales pop juveniles con bandas como Timbiriche en los años 80, OV7 en los 90 y RBD en los 2000 (Foto: Especial)

México se ha distinguido al paso de los años por mostrar su apoyo a diversas propuestas musicales y de distintos géneros, pero fue en los años 80 cuando las agrupaciones juveniles, distinguidas principalmente por su combinación de canciones pegadizas, coreografías imitables, moda al vestir y el carisma de sus integrantes, emergieron en la escena logrando catapultar bandas como Timbiriche, que tiempo después dio paso a OV7 y luego a RBD.

Se trata de los grupos pop que han logrado perdurar en el gusto de quienes crecieron con ellos y cuya música ha seguido sonando en fiestas y antros al paso de las décadas.

Tras su reencuentro en 2017 para celebrar los 35 años de Timbiriche, sus integrantes originales, exceptuando Paulina Rubio y Sasha Sokol, volvieron a la carga este 2023.

Y es que Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra regresaron al teatro con un versión actualizada de Vaselina, la obra de teatro musical que ellos mismos protagonizaron hace 40 años en los desaparecidos Televiteatros.

Timbiriche, omitiendo a Paulina Rubio y Sasha Sokol, volvió en 2023 con "Vaselina" (Foto: Cuartoscuro)

Este nuevo reencuentro teatral se sumó a la ola de nostalgia, una tendencia actual en el medio del entretenimiento y llevó al público que creció con Timbiriche a remontarse a su infancia con el proyecto al que se sumaron talentos como Kalimba, Yahir, Leonardo de Lozanne, María León y Andrea Legarreta.

Aunque Sasha Sokol no participó en la reposición de Vaselina debido al proceso legal que sostiene contra el productor Luis de Llano y la atención mediática que ha recibido, los integrantes han declarado que, una vez finalizada la obra de teatro, emprenderán una gira de conciertos ya con la música de Timbiriche, por lo que este 2024 la banda seguirá presente en los escenarios con temas ya clásicos como Ámame hasta con los dientes, Corro, vuelo, me acelero y Si no es ahora.

Casi 40 años después, cinco de los integrantes originales de Vaselina con Timbiriche se presentan con la misma obra (Foto: Instagram)

2023 también significó el regreso de RBD tras 15 años fuera de la música. La anhelada reunión fue anticipada desde el 2022 cuando se anunció la enorme gira de conciertos de la banda conformada por Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Dulce María, que comenzó en Estados Unidos y ha continuado en Brasil, Colombia y México, sumando hasta el momento 54 exitosas fechas.

RBD regresó con la gira exitosa "Soy Rebelde Tour" después de 14 años; ha recorrido cinco países (Foto AP/Eduardo Verdugo)

El Soy Rebelde Tour significó una emotiva fiesta para los millones de fans de los intérpretes de temas como Sálvame y Un poco de tu amor, para quienes esta ocasión sólo fue la oportunidad de vivir un encuentro para celebrar el legado de su música, pues tras el Tour, los cinco integrantes retomarán sus carreras en solitario, como ya lo han anunciado.

Los seguidores de RBD hicieron de la nueva gira todo un éxito; sus integrantes volverán a sus proyectos individuales (rbd_musica)

Por su parte, este año fue muy polémico para OV7, pues en medio de su gira Treinta -que fue postergada más de dos años, primero por problemas entre sus integrantes y luego por la pandemia- Ari Borovoy, Lidia Ávila, Óscar Schwebel, Mariana Ochoa, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia Marichal estuvieron inmersos en dimes y diretes mediáticos que terminaron por desgastar el concepto de la banda.

Conocidos por el público gracias a la música que han interpretado desde su niñez, temas como Mírame a los ojos, Enloquéceme y Shabadabada, los integrantes de OV7 han aceptado durante los últimos meses que su relación ha sido “como la de cualquier familia”, es decir, con altas, bajas, momentos de unión y desencuentros.

OV7 finalizó actividades tras polémica; miembros seguirán proyectos individuales en 2024 (Foto: Cuartoscuro)

No se conoce con certeza qué fue lo que realmente sucedió para que se diera la fractura del grupo formado en 1989 por Julissa De Llano y mientras no pocas personas aseguran que los problemas entre ellos surgieron por temas de dinero y fricciones con la empresa Bobo Producciones -propiedad de Borovoy-, OV7 llegó a su “gran final” el pasado 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México.

Timbiriche, RBD y OV7: reencuentro y final de las bandas pop este 2023 (Foto: Cuartoscuro)

Según los mismos integrantes de la banda, cada uno seguirá en 2024 con sus proyectos individuales: Kalimba girará como solista, Erika, Mariana y Lidia se concentrarán en sus negocios, Oscar Schwebel se dedicará a sus proyectos artísticos, mientras M’Balia se abocará a su familia y Ari a la consolidación de Bobo Producciones.