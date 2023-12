Vecinos frustran robo de vehículo y capturan al presunto asaltante en Azcapotzalco

Vecinos capturan a asaltantes en Azcapotzalco y lo ponen a disposición de las autoridades (Foto: SSC)

La tarde de este sábado vecinos de la Colonia San Miguel Amantla en Azcapotzalco, se vistieron de héroes luego de frustrar un robo de vehículo. El presunto asaltante, no contó con lo reducido de los callejones de la colonia y en su intento de huir con el vehículo despojado, chocó a una camioneta. No obstante en su desesperación, estrelló el vehículo sustraído contra una vivienda, en la que no solo llevó a cabo un impacto, fueron al menos cinco y eso alertó a los dueños quiénes salieron a reclamar el daño que habían realizado a su propiedad y el ladrón les aventó el coche, lesionando a uno de los habitantes de la casa.

Al percatarse de la acción, los residentes del hogar de dónde salió el herido encararon al asaltante quién descendió del vehículo y tomó carrera, no obstante el grupo de familiares y vecinos, lo corretearon hasta que finalmente lo atraparon y lo entregaron a las autoridades para que repare los daños y se haga responsable de las actividades delictivas que llevó a cabo.

Capturan a asaltante en Azcapotzalco (Foto: Twitter)

Los vecinos solicitaron a las autoridades locales y las de la Ciudad de México que realicen operativos y aumenten la vigilancia en la zona debido a que constantemente se encuentran asediados por incidentes de violencia en los que lamentablemente a veces los presuntos criminales actúan con violencia y han llegado a lesionar a los residentes de la zona.

La región en dónde sucedió este incidente, se encuentra en focos rojos, ya que los vecinos se han quejado de pocas herramientas para poder denunciar los ilícitos, resaltan que la falta de cámaras de vigilancia es lo que permite que los criminales actúen con total libertad además de que los grupos de jóvenes por las noches, se reúnen en puntos ciegos para consumir diferentes tipos de sustancias, así como se han registrado riñas en las que se han generado altercados con armas de fuego.

Posteriormente, la persona detenida fue trasladada a las instalaciones de la FGJCDMX para la realización de una certificación médica. (Luis Carbayo @Cuartoscuro)

En los últimos días se registraron en las colonias robos en propiedad privado, como lo fue el caso de la Iglesia de Santiago Apóstol, en dónde se sustrajeron los bienes materiales del recinto religioso y aunque se tiene en video el rostro del asaltante, aún no han dado con su paradero ni mucho menos ha aumentado la presencia de cuerpos policíacos en la región que constantemente paga las cuentas de la falta de vigilancia. Es por ello que han solicitado a las autoridades de la alcaldía que actúen con responsabilidad y sobre todo atiendan adecuadamente las demandas de la ciudadanía.